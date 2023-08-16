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PolitikaAlmanya

Almanya'da hükümet esrar tasarısını kabul etti

35 dakika önce

Almanya'da kabine esrarın kısmen yasallaştırılması yönünde hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. Tasarıya göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek ve evlerde üç kök kenevir bitkisi yetiştirilebilecek.

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İspanya'nın başkenti Madrid'te, esrar tüketiminin yasallaştırılmasını talep eden göstericiler - (06.05.2023)
Sembol fotoğrafFotoğraf: Europa Press/ABACA/picture alliance

Almanya'da federal hükümet esrarın kısmen yasallaştırılması yönünde ilk adımı attı. Çarşamba günü Berlin'de toplanan Bakanlar Kurulu, Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ın hazırladığı, yetişkinlerin sınırlı ölçüde esrar bulundurmasına ve yetiştirmesine izin verilmesini öngören yasa tasarısını kabul etti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Bakan Lauterbach, yasa tasarısının hayata geçmesiyle Alman uyuşturucu politikasında önemli bir dönüşüme imza atılacağını söyledi. Ülkede esrar tüketiminin, siyasetin çözüm arayışlarına rağmen artmaya devam ettiğini kaydeden Lauterbach, buna bağlı olarak uyuşturucu suçlarında da artış görüldüğünü belirterek, karaborsada satılan uyuşturucuların, denetlenmeyen karışımlar nedeniyle daha tehlikeli hale geldiğini vurguladı. Bakan bu sorunların önüne "kontrollü bir yasallaştırma" ile geçilebileceğini söyledi.

Evlerde kenevir bitkisi yetiştirilmesine izin

Taslağa göre 18 yaşından büyükler 25 gram esrar bulundurabilecek. Esrar elde etmek için kişiler evlerinde en fazla üç adet kenevir bitkisi yetiştirilebilecek. Evlerinde uyuşturucu temini için bitki yetiştirenler bu amaçla kurulacak dernek veya kulüplere üye olabilecek ve bu dernek veya kulüplere üye olanlara ayda 50 grama kadar esrar dağıtılabilecek. Esrar kulüpleri olarak adlandırılan bu derneklerde üyelerin uyuşturucuyu toplu olarak yetiştirmelerine ve birbirlerine dağıtmalarına da izin verilecek.

18 yaş altındakiler için ise esrar bulundurma ve tüketme yasağı devam edecek.

Sağlık Bakanı Lauterbach, çocuk ve gençlerin uyuşturucudan korunması için daha yoğun çalışmalar yapılacağını ve daha fazla eğitim verileceğini söyledi.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
Karl LauterbachFotoğraf: Frederic Kern/Geisler-Fotopress/picture alliance

Bakan özellikle, esrar tüketimi nedeniyle 25 yaşın altındaki insanların beyinlerinde oluşan tahrifata dikkat çekerek, bu tür bilgilerin toplumda kapsamlı olarak yayıldığından emin olmak istediğini belirtti.

Taslağın yasalaşıp yürürlüğe girebilmesi için önce Federal Meclis, ardından da Eyaletler Meclisi'nde onaylanması gerekiyor.

Lauterbach ayrıca uyuşturucu satışlarını düzenleyen başka bir yasa taslağını bu yıl bitmeden kamuoyuna açıklayacağını aktardı. Söz konusu taslakla ilgili şimdiye kadar bilinen ayrıntı, esrarın kontrollü şekilde satışı için öncelikle pilot bölgeler tespit edilip, bu bölgelerde de test edilecek olması. Almanya'da koalisyon hükümeti başlangıçta esrarın ülke çapında satışına izin verileceğini duyurmuştu.

Muhalefetten tepki

Bakanlar kurulunun kabul ettiği esrar düzenlemesine muhalefet tepki gösterdi.

Muhafazakar çizgideki Hristiyan Sosyal Birliği'nin (CSU) Bavyera Eyalet Grubu Başkanı Alexander Dobrindt, esrarın yasallaştırılmasına yönelik tasarının Bakanlar Kurulundan geçmesini "kesinlikle sorumsuzluk" olarak nitelendirdi.

Tasarıyı, "Almanya'da gençliğe ve sağlığın korunmasına yönelik bir saldırı" olarak tanımlayan Dobrindt, "Muhtemelen daha önce hiçbir hükümet tıp, polis ve yargıdan neredeyse tüm uzmanların böylesine hassas bir konudaki uyarılarını bu kadar küstahça görmezden gelmemişti" dedi.

Dobrindt, tasarının özellikle gençler arasında daha fazla uyuşturucu kullanımına, daha fazla bağımlılığa ve güvenlik makamları için daha fazla mesaiye yol açacağı uyarısında bulunarak, "Sağlık Bakanı'nın bu ideoloji güdümlü çılgınlık projesini tüm ciddiyetiyle gençlerin korunmasına bir katkı gibi göstermek istemesi, koalisyon hükümetinde pusulanın tamamen kaybedildiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Emniyet tasarıdan hoşnut değil

Polis ve gümrük sendikaları da, bakanlar kurulunun esrarı kısmen suç olmaktan çıkarma kararını sert bir dille eleştirdi. Alman Polis Sendikası Başkanı Rainer Wendt Çarşamba günü yaptığı açıklamada, söz konusu tasarının "aşırı karmaşıklığı nedeniyle kontrol kaybına yol açacak birinci dereceden bir bürokratik canavar" yaratacağını söyledi. Wendt, "Polis ve yargının öngörüldüğü gibi rahatlatılmasından söz etmek mümkün değil" dedi.

 

epd,AFP / TY,ET

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