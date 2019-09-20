 Almanya′da Greta Thunberg′e ödül | ALMANYA | DW | 23.11.2019

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ALMANYA

Almanya'da Greta Thunberg'e ödül

İsveçli iklim koruma aktivisti Greta Thunberg, Alman Sürdürülebilirlik Özel Ödülü kazandı. Thunberg Eylül'de Alternatif Nobel Ödülleri olarak bilinen Doğru Yaşam Ödülü almıştı.

Greta Thunberg

Greta Thunberg

Genç aktivist Greta Thunberg'e çevre ve iklim koruma konularındaki örnek çalışmalarından dolayı bir ödül de Almanya'dan geldi. 16 yaşındaki İsveçli öğrenci, 2019 yılı Alman Sürdürülebilirlik Özel Ödülü'ne layık görüldü.

Düsseldorf'ta bin 200 davetlinin katılımıyla düzenlenen törende ödülü Thunberg adına Fridays For Future aktivistleri aldı. Thunberg, bir süredir bulunduğu ABD'den yelkenliyle ülkesi İsveç'e döndüğü için törene katılamadı. 

Gecede onur ödülü Almanya'nın eski Cumhurbaşkanlarından Joachim Gauck'a verilirken çevre aktivisti Paula Caballero, Simply Red grubunun solisti Mick Hucknall ile mimar Bjarke Ingels de bu yılın Sürdürülebilirlik Ödülü'nün sahipleri oldular. Ayrıca çevrenin korunmasına yönelik faaliyetleri veya duyarlılıkları nedeniyle şirket, kurum ve kuruluşlar da ödüllendirildi.

Alman Sürdürülebilirlik Ödülü aynı adı taşıyan vakıf tarafından çevre ve iklim konusundaki duyarlılığı artırmak amacıyla 12 yıldır veriliyor.

Greta Thunberg, geçtiğimiz Eylül ayında Alternatif Nobel Ödülleri olarak da bilinen Doğru Yaşam Ödülü'nün de sahibi olmuştu.

Dünya çapında öğrencilerin iklim değişikliğine karşı sokağa çıkmasına önayak olan Thunberg, geçen yıl İsveç parlamento binasının önünde kendi hazırladığı "İklim için okul boykotu" yazılı pankartla oturarak dikkatleri üzerine çekmişti. Bunun ardından küresel boyutta üne kavuşan Thunberg, dünya genelinde birçok kişinin desteğini kazandı.

DW,dpa/TY,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

 

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