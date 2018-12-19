 Almanya′da girişimcilerin en büyük sorunu bürokrasi | ALMANYA | DW | 18.12.2019

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ALMANYA

Almanya'da girişimcilerin en büyük sorunu bürokrasi

Commerzbank’ın yürüttüğü bir araştırma, Almanya’da girişimcilerin ağırlıklı olarak üniversite eğitimi görmüş erkekler olduğunu ortaya koydu.

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Almanya'da şirket kurucularının büyük çoğunluğunun erkek olduğu, üniversite eğitimi almış olduğu ve işe 50 bin euro altında başlangıç sermayesiyle başladığı belirlendi.

Söz konusu verileri Commerzbank'ın yürüttüğü araştırma su yüzüne çıkardı. Sonuçları Çarşamba günü Münih'te açıklanan araştırma kapsamında banka, Almanya genelinde, ülkede son altı yılda iş kurmuş olan 3 bin girişimcinin dahil edildiği anket düzenledi.

Şirket kurmaya neden karar verdikleri sorusuna katılımcılar ağırlıklı olarak "kendi patronu olmak" yanıtını verdi.

İş kurduktan sonraki ilk yıl en önemli hedefin müşteri kazanmak olduğunu söyleyen girişimcilerin yüzde 80'i, işe kendi birikimleriyle girdiklerini söyledi. Diğer yandan katılımcıların yarısı, başlangıç sermayelerini altı ay içinde tükettikleri bilgisini de aktardı.

Finansman ve müşteri kazanımı, Almanya'daki girişimcilerin yalnızca yüzde 23'ü için en büyük sorunlar arasında yer alıyor. Ankete katılanların yüzde 45'i için sorunların başında Alman bürokrasisi geliyor.

Kadınların Almanya'daki girişimciler arasında bariz biçimde azınlık olduğu görülüyor. Verilere göre Almanya'da şirket kuran kişilerin yalnızca yüzde 22'si kadın.

Diğer yandan ülkedeki girişimcilerin yüzde 18'i 30 yaş altında, yüzde 22'si ise 50 yaşından büyük.

dpa,epd/BÜ,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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