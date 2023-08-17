Almanya'da gençler geleceğe iyimser bakıyor

Bertelsmann Vakfı'nn araştırmasına göre, Almanya'da gençlerin yarısı bir yıl öncesine kıyasla geleceğe daha iyimser bakıyor. 12-18 yaş grubunun yarısından fazlası üç yıl içinde daha iyi durumda olacağına inanıyor.

Almanya'da Bertelsmann Vakfı tarafından Ipsos kamuoyu araştırma şirketine yaptırılan "Almanya'nın genç kuşağının görüşleri ve endişeleri" adlı araştırma gençlerin bir yıl öncesine kıyasla geleceğe daha iyimser baktığını ortaya koydu.

Bertelsmann Vakfı Liz Mohn Merkezi'nin yürüttüğü araştırmaya göre, gençlerin yüzde 52'si üç yıl içinde bugünküne kıyasla daha iyi bir durumda olacağına inanıyor. Bu oran, bir yıl önce yüzde 43 dolayındaydı.

Gençlerin sadece yüzde 6'sı ise gelecekte durumunun kötüleşeceğinidüşünüyor. Araştırmada görüşü sorulan 500 çocuk ve gencin beşte biri Almanya'nın geleceğini de iyi gördüğünü belirtiyor. Ancak görüşüne başvurulanların yüzde 38'i ise ülkenin gidişatından endişe duyduğunu belirtiyor ve üç yıl sonra Almanya'nın durumunun bugünkünden daha kötü olacağına inanıyor.

Üçte ikisi siyasete ilgi duymuyor

Gençlerin yüzde 85'i kendileri için "sorumluluk almanın" çok önemli olduğunu belirtirken yüzde 73'ü ise topluma bir katkı sunmak istediğini belirtiyor. Ancak araştırmaya göre siyasi olarak aktif olmak ise gençler için büyük bir önem arz etmiyor. Gençlerin sadece yüzde 20'si bunu "oldukça önemli" ve "çok önemli" şeklinde değerlendiriyor. Görüşü sorulan gençlerin üçte ikisi ise siyasete ilgi duymadığını belirtiyor.

Bertelsmann Vakfı'na bağlı Liz Mohn Merkezi'nin yöneticisi Jörg Habich, "Siyasi partiler, çocuklar ve gençlerin siyasete ilgi duymalarını sağlamak için cazip koşulları oluşturma zorunluluğu ile karşı karşıya" şeklinde konuşuyor. Demokrasinin mevcudiyetinin "olağan" bir durum olmadığını belirten Habich, gençlerin siyaseten katılımını sağlamak için cazip seçeneklere ihtiyaç duyduğunu belirtiyor.

Gençler iklim değişikliği gibi konuların siyasetçiler tarafından ciddiye alınmadığı görüşünde Fotoğraf: JONAS GEHRING/aal/IMAGO

Düşük eğitimlilerde demokrasiye destek azalıyor

Araştırmaya göre, gençlerin demokrasiye bakışı eğitim seviyesine göre değişiklik gösteriyor. Yüksek eğitimli kesimin yüzde 77'si demokrasiyi "iyi bir yönetim biçimi" olarak değerlendirirken, orta eğitimlilerin sadece yüzde 55'i demokrasiyi iyi bulduğunu ifade ediyor. Düşük eğitimlilerde ise bu oran yüzde 40'a kadar düşüyor. Araştırmada, "Demokrasi bu grupta desteğini giderek yitiriyor" saptaması dikkat çekiyor.

Araştırmaya katılan gençlerin çoğu politikacıların kendi görüşlerine yeterince önem vermediğini belirtiyor. Araştırmaya katılanların yüzde 64'ü politikacıların gençlerin görüşlerini yeterince ciddiye almadığını ifade ederken, yarısı ise iklim değişikliğinin yeterince ciddiye almadığını ifade ediyor.

Her iki kişiden biri ise yaşlı neslin politika üzerinde çok fazla etkisi olduğunu belirtiyor.

Reuters,AFP/BÖ,JD

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