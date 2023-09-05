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Almanya'da gençler 23,8 yaşında yuvadan uçuyor

5 Eylül 2023

Almanya'da gençlerin anne-baba evini terk etme yaşı 2022'de ortalama 23,8 oldu. AB genelinde ise kuzey ve güney ülkeleri arasındaki belirgin fark dikkat çekiyor.

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Kolilerden eşya ayıklayan genç bir kadın
Sembol fotoğrafFotoğraf: picture-alliance/dpa/B. Marks

Gençler kendi ayakları üzerinde durmak ya da üniversite eğitimine başlamak üzere anne-baba evinden ayrılıp "yuvadan uçarken" yetişkinlik yolunda ilk adımı da atmış oluyor. Ancak gençlerin evden ayrılma yaşı Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde önemli farklılıklar gösteriyor.

Alman Federal İstatistik Dairesi'nin bugün açıkladığı verilere göre Almanya'da gençlerin evden ayrılma yaşı, 2022 yılında ortalama 23,8 olarak kaydedildi. Avrupa İstatistik Dairesi'nin (Eurostat) verilerine dayandırılan raporda, erkeklerin anne-baba evinde daha uzun kaldığı ortaya çıktı. Ortalama olarak kadınlar evden 23 yaşında ayrılırken erkeklerde evden ayrılma yaşının 24,5'i bulduğu görüldü.

İstatistiklere göre 2022 yılında 25 yaşında olup ailesinin yanında yaşayanların oranı yüzde 27,3 olurken 30 yaşındakilerde bu oranın yüzde 9,2'ye gerilediği belirtildi.

Kuzey ve güney ülkeleri arasında belirgin fark

AB'ye üye 27 ülkedeki duruma bakıldığında kuzey ve güney ülkeleri arasındaki fark dikkat çekiyor. Finlandiya'da gençlerin evden ayrılma yaşı 21,3 iken Hırvatistan'da 33,4'ü buluyor. Yine kuzey ülkelerinden İsveç'te 21,4, Danimarka'da 21,7 yaşında gençler evden ayrılıyor. Yuvadan uçma yaşı güney ülkelerinden Slovakya'da 30,8, Yunanistan'da 30,7, İspanya'da 30,3, İtalya'da ise 30.

Evden ayrılma yaşında AB ortalaması ise 26,4. Tüm AB ülkelerinde kadınların aile evini erkeklerden daha önce terk ettiği göze çarpıyor.

 

DW / BK,ET

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