Almanya'da gelecek 20 yıl içinde çalışan nüfus azalacak

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre, gelecek 20 yılda ülkenin doğusunda çalışan nüfus yüzde 8 ile yüzde 16 arasında azalacak, Batı bölgelerinde ise bu düşüş yüzde 2 ile yüzde 11 arasında olacak.

Federal İstatistik Dairesi'nin yaptığı bir nüfus araştırmasına göre, Almanya'da özellikle ülkenin doğu eyaletlerinde gelecek 20 yıl içinde çalışacak yaşta olan insanların sayısında düşüş olacağı tahmin ediliyor.

Federal İstatistik Dairesi'nin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, 2022 yılının sonuna kadar Almanya'da çalışabilecek yaşta olan 18 ile 64 yaş arasındakilerin sayısı 51,4 milyon olarak kaydedildi. Bunların yaklaşık 7,2 milyonunun da Almanya'nın doğu eyaletlerinde yaşadığı belirtildi.

Gelecek 20 yıl içinde ülkenin doğusunda yaşayan çalışabilecek nüfusun 560 bin ile 1,2 milyon arasında azalacağı tahmininin dile getirildiği açıklamada, bunun çalışabilecek nüfusta yüzde 8 ile yüzde 16 arasında küçülmeye tekabül ettiği ifade edildi.

Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre, 2070 yılına kadar bu sayı 830 bin ile 2,1 milyon arasında yükselecek.

Federal İstatistik Dairesi uzmanları, çalışan nüfustaki azalmanın ne kadar olacağının "ülke dışından gelecek göçün büyüklüğüne" bağlı olduğunu vurguladı.

Batı eyaletlerinde de düşüş bekleniyor

Federal İstatistik Dairesi'nin tahminlerine göre, Almanya'nın batı bölgelerinde de gelecek yıllar için çalışan nüfusun azalması bekleniyor. Almanya'ya gelecek göçmen sayısının yüksek olması durumunda, 2043 yılına kadar çalışan nüfusun yüzde 2 oranında yani yaklaşık 680 bin civarında azalacağı tahmin ediliyor.

Almanya'ya gelecek göçmen sayısının düşük olması halinde ise bu bölgelerde çalışan nüfusun yüzde 11 civarında, yani 4,7 milyon kadar azalabileceği ifade ediliyor.

Almanya'nın başkenti Berlin'de ise tahminlere göre göçün fazla olması halinde gelecek 20 yıl için çalışan nüfus yüzde 14 artarak, 2,75 milyona yükselecek.

Federal İstatistik Dairesi Uzmanı Bettina Sommer, Almanya'nın doğu ve batı eyaletleri arasındaki farklılığı, bölgeler arasındaki nüfus yapısı açısından farklılık ile açıkladı. Sommer, Doğu ve Batı Almanya'nın birleşmesinin ardından doğu eyaletlerinde doğum oranlarının düşmesinin ve son yıllarda bu bölgeleri terk edenlerin sayısının artmasının bölgedeki nüfus yapısını etkilediğine dikkat çekti. Sommer, son dönemde göçün artmış olmasına rağmen, çalışan nüfustaki gelişmelerle yaşanabilecek kaybın telafi edilemeyeceğini de sözlerine ekledi.

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Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, 1991 ile 2022 yılları arasında Berlin hariç Almanya'nın doğu eyaletlerine ülke dışından gelen göçmenlerin sayısı 1,2 milyon oldu. Bu dönemde batı eyaletlerine gelen göçmen sayısı ise yaklaşık 8,9 milyon olarak kaydedildi. 2022 yılı sonu itibarıyla Almanya'nın doğu eyaletlerinde yabancıların nüfusu toplam nüfusun yüzde 7'sini oluşturuyor. Batı eyaletlerinde ise yaklaşık sayıları 10,6 milyonu bulan yabancılar toplam nüfusun yüzde 16'sını oluşturuyor.

rtr, DW/JD, EC

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