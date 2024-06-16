Almanya'da iki kız çocuğuna ırkçı saldırı

Mecklenburg-Vorpommern'de 8 ve 10 yaşındaki Ganalı iki kız çocuğuna düzenlenen ırkçı saldırıya tepkiler artıyor. Aynı eyalette üç gün içinde çok sayıda ırkçı vaka kaydedildi.

Almanya'nın doğusundaki Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bir grup gencin Cuma akşamı Ganalı iki çocuğa düzenlediği ırkçı saldırıya tepkiler büyüyor.

Cuma akşamı bir grup genç kişi, Grevensmühlen kentinde 8 ve 10 yaşındaki iki kız çocuğuna saldırdı. Polisin aktardığı bilgilere göre, saldırganlardan biri, yüzüne tekme attığı 8 yaşındaki çocuğu yaraladı. Saldırganlar, çocuklarının yanına gelen anne ve babaya da fiziki saldırıda bulundu. Çocukların babası, saldırı sonucunda hafif yaralandı. Polisin açıklamasına göre, saldırganlar ayrıca aileyeırkçı hakaretlerde bulundu.

Saldırganlar hakkında, adam yaralama, asayişi bozma ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

"Artık yeter"

Mecklenburg-Vorpommern Eyalet Başbakanı Manuela Schwesig, eski adıyla Twitter olan X üzerinden Cumartesi günü yaptığı açıklamada, "Grevesmühlen'de iki Ganalı kız çocuğuna bir grup gencin yaptığı saldırı karşısında dehşete düşmüş durumdayım. Yaralanan kız, 8 yaşında. Aynen benim kızım gibi. Nefretin toplumumuzu zehirlemesine ve şiddetin çocuklarımızı tehdit etmesine izin veremeyiz" diye konuştu.

Yaralanan çocukların ailesiyle dayanışma mesajı veren Schwesig, "Bu korkunç fiil hak ettiği cezayı bulmalı. Irkçılık ve şiddet tiksindirici. Özellikle de çocuklar saldırıya uğruyorsa" ifadelerini kullandı.

Schwesig'in de üyesi olduğu ve bugün federal düzeyde koalisyon hükümetinin büyük ortağı olan Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) parlamento ile meclis grubu arasındaki koordinasyondan sorumlu üyesi Katja Mast da, Pazar günü X üzerinden yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı. Mast, "Irkçılık ve şiddet, çocuklar karşısında bile duraksamayan bu nefret korkunç. İnsanların sokağa çıkmaktan korkmasına imkan tanımayacağız. Artık yeter" ifadelerini kullandı.

Olayın yaşandığı gün, aynı eyaletteki Warnemünde'de de, kamuya açık alanda Almanya'nın futbol maçını izleyen bir grup kişinin, aşırı sağcı sloganlar attığı ve güvenlik güçlerine saldırdığı kaydedildi. Öte yandan aynı eyalette Pazar günü yeni bazı aşırı sağcı vakaların da kayıt altına alındığı bildirildi. Cumartesi günü, Schwerin kentinde yaklaşık 20 erkekten oluşan bir grubun, bir köprü üzerinde Hitler selamı verdiği belirtildi.

AFP / BÜ,ET

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