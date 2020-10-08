 Almanya′da günlük vaka sayısı 5 bini geçti | ALMANYA | DW | 14.10.2020

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ALMANYA

Almanya'da günlük vaka sayısı 5 bini geçti

Almanya'da Nisan ayından beri ilk kez günlük vaka sayısı 5 bini geçti. Almanya Başbakanı Merkel, alınacak yeni önlemleri görüşmek üzere eyalet başbakanları ile bir araya geliyor.

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Almanya'da koronavirüs pandemisine ilişkin verileri takip eden Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) Çarşamba sabahı açıkladığı verilere göre, ülkede Nisan ayından bu yana ilk kez bir gün içinde kayıtlara geçen vaka sayısı 5 binin üzerine çıktı.

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Almanya’nın pandemiyle mücadeledeki bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü önümüzdeki aylara ilişkin bir strateji raporu açıkladı. Buna göre aşı bulunsa da maske ve sosyal mesafe bir süre daha devam edecek.

Almanya’nın başkenti Berlin’in renkli gece hayatı koronavirüs vakalarındaki artıştan nasibini aldı. Gece hayatının en popüler merkezlerinden Friedrichshain’da kasvetli bir hava hâkim.

Avrupa'da korona endişesi büyüyor. DSÖ, Avrupa'da ilk kez günlük vaka sayısının 100 binin üzerine çıktığını açıkladı. Avrupa ülkelerinde önlemler yeniden artırılıyor.

RKI'nin verilerine göre Perşembe günü Almanya'da 5 bin 132 daha yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Bu, bir önceki güne göre bin vaka artış anlamına geliyor. Nisan ayında tespit edilen en yüksek günlük vaka sayısı 4 bin 721'di. 

Ancak RKI, bu değerlerin birbiriyle karşılaştırılamayacağına dikkat çekerek şu anda daha yaygın olarak test yapıldığını ve dolayısıyla daha fazla vaka tespit edildiğini vurguladı. Almanya'daki güncel durumda halk arasındaki bulaştırıcılığın hızlı yükselişini gözlemlemek gerektiğini kaydeden RKI, "Bu nedenle halkı kendilerini enfeksiyondan korumaya özen göstermeye çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

281 bin kişi iyileşti

Açıklamasında Covid-19 vakaları arasında yaşlı kişilerde hafif bir yükseliş olduğunu kaydeden RKI, bunun yaşlıların gençlere göre kurallara daha fazla dikkat etmesiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Alman Yoğun Bakım ve Acil Tıp Derneği'nin (DIVI) verilerine göre Almanya'da Salı günü itibariyle 620 hasta yoğun bakımda tedavi görüyor, ülke genelinde yaklaşık 9 bin yoğun bakım yatağı ise halen boş.

RKI'nin verilerine göre Almanya'da şimdiye kadar tespit edilen toplam korona vakası 334 bin 585. Dün 43 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 9 bin 677'e yükseldi. İyileşenlerin toplam sayısı da 281 bin olarak açıklandı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Almanya Başbakanı Angela Merkel

Merkel, eyalet başbakanları ile buluşuyor

Vaka sayılarının yeniden yükselişe geçmesi ile birlikte siyasette de alınacak yeni önlemler tartışılıyor. Başbakan Angela Merkel bugün 16 eyaletin başbakanı ile Berlin'de bir araya gelecek. Ülkede korona önlemleri konusunda en çok getirilen eleştiri ise Almanya içi seyehatlerde farklı kriterlere göre konaklama yasağı uygulanması. Konaklama yasaklarına ilişkin hoşnutsuzluk artarken, korona kurallarının standartlaştırılması talep ediliyor.

Federal yönetim ve eyaletlerin bugün düzenleyecekleri toplantıda ortak kurallar oluşturulması konusunda görüşmesi bekleniyor.

dpa,AFP/HS,JD

 

© Deutsche Welle Türkçe

 

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