Almanya'da Gülencilere saldırı planı şüphesi

Alman medyasındaki çeşitli haberlere göre, Alman güvenlik birimleri, Almanya'da Gülen yapılanması mensuplarına bir saldırı planlanıp planlamadığını incelemeye aldı. Alman haber ajansı dpa'nın güvenlik çevrelerinden edindiği bilgiye göre, saldırı planlandığı şüphesinin bulunduğu, ancak henüz kesinlik kazanmadığı belirtildi.

Söz konusu haberlerde, bir hafta önce Düsseldorf'ta bir otelde güvenlik güçleri tarafından yapılan aramada, 40 yaşındaki bir Türk'ün kaldığı odada tabancanın yanı sıra gerçek mermi ve bir isim listesi bulunduğu belirtildi.

Bild gazetesi, gözaltına alınan şüphelinin banka hesabına yüksek miktarda para havale edildiğinin tespit edildiğini yazdı.

Spiegel ise arama sırasında bulunan isim listesinde Gülen yapılanmasına mensup kişiler ve bu kişilere ait bilgilerin bulunduğunu bildirdi. Spiegel'in edindiği bilgilere göre, soruşturmada söz konusu kişilere yönelik saldırılar mı planlandığı ya da bu kişiler hakkında istihbarat toplanmasının mı öngörüldüğü sorularına yanıt aranıyor. Haberde, arama sırasında bulunan mühimmatın poliste kaygı yarattığı, el konulan tabanca ile mermilerin birbirine uymadığı ifade edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan Düsseldorf Savcılığı ise konuya ilişkin açıklama yapmadı.

Polis tarafından 18 Eylül'de yapılan açıklamada, Düsseldorf Oberbilk'te bir otelde şüphe ile yapılan arama sonucu bir odada tabanca bulunduğu ve 40 yaşında bir kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti. Özel tim ekiplerinin de yer aldığı arama sırasında önlem olarak oteldeki müşteri ve personelin tahliye edildiği kaydedildi. Açıklamada, arama sırasında şüpheli bir bavul bulunduğu, ancak uzmanlar tarafından yapılan aramada tehlikeli bir durumun saptanmadığı ifade edildi.

DW, dpa/JD, BK

© Deutsche Welle Türkçe