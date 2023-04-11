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2018 seçimlerinde oy verme işlemlerinin yapıldığı Köln BaşkonsolosluğuFotoğraf: DW/M. Karagöz
PolitikaAlmanya

Almanya'da gözler Türkiye seçimlerinde

2 saat önce

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesinde SPD'den "parlamenter sisteme dönüş ilişkileri iyileştirecektir" açıklaması gelirken eski büyükelçi Erdmann, "Erdoğan'ın sistemi tarih oldu" dedi.

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Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve meclis seçimlerine geri sayım sürerken Almanya'da da süreç dış politik ve iç politik yansımaları açısından yakından takip ediliyor.

Almanya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin büyük ortağı Sosyal Demokrat Parti'den (SPD) Aydan Özoğuz, seçimler sonrasında bir iktidar değişikliğinin ikili ilişkilere de olumlu yansıyabileceğini söyledi. Federal Meclis başkan vekillerinden Özoğuz, Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geri dönülmesi ve "daha fazla demokrasi" vaadine atıfta bulunarak "Bu, Türkiye ile iş birliğini tabii ki iyileştirecektir" dedi.

Aydan Özoğuz
Aydan ÖzoğuzFotoğraf: Britta Pedersen/dpa/picture alliance

Kamu yayıncılık kuruluşu ARD'ye konuşan Özoğuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yürürlüğe koyduğu başkanlık sisteminden geri dönülmesinin Almanya ve AB'de de memnuniyetle karşılanacağını belirterek son dönemde tanık olunan sert üslubun Almanya-Türkiye ilişkileri açısından iyi olmadığını kaydetti.

Almanya'da yaşayan ve seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olan 1,5 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının geçmişte çoğunlukla Erdoğan'a oy verdiğini belirten Özoğuz, ancak seçmenlerin sadece yarısının sandık başına gittiğine de işaret etti. SPD'li politikacı, bu sefer seçimlerin daha çekişmeli geçeceğinin görüldüğünü belirterek katılımda artış olup olmayacağını kendisinin de merakla beklediğini ifade etti.

Eski büyükelçi: Erdoğan'ın sistemi tarih oldu

Türkiye ile Almanya arasındaki kriz yıllarında Ankara'da büyükelçilik yapan ve 2015-2020 yılları arasındaki görev döneminde en az 20 kez Türk Dışişleri'ne çağrılan Martin Erdmann da Türkiye'deki seçimlerle ilgili Welt gazetesine açıklamalarda bulundu. Emekli büyükelçi, seçimlerin sonucundan bağımsız olarak Erdoğan'ın politikalarının geleceğinin olmadığını belirterek "Erdoğan'ın sistemi tarih olmuştur" diye konuştu.

Martin Erdmann
Martin ErdmannFotoğraf: Michael Gottschalk/photothek/IMAGO

Cumhurbaşkanının "işlemeyen bir tek adam egemenliğinin başında bulunduğunu" kaydeden Erdmann, "ülkenin yararı açısından halkın sandıkta bu gidişata dur demesi ve muhalefetin ortak adayını seçmesini ummaktan başka bir yol olmadığını" söyledi.

Güler: Seçim kampanyaları entegrasyona zarar veriyor"

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi milletvekili Serap Güler ise Türkiye'deki iktidarın seçim kampanyalarının Almanya'daki Türk vatandaşlarının entegrasyonuna zarar verdiği uyarısı yaptı. AKP'lilerin kutuplaştırıcı seçim kampanyalarının, Almanya'da yaşayan Türkler'de, Almanya'nın değil Türkiye'nin bir parçası oldukları hissini güçlendirdiğini belirten Güler, bunun da entegrasyon çabalarını boşa çıkardığını kaydetti.

Serap Güler
Serap GülerFotoğraf: DW

Seçimlerden önceki üç ay boyunca Almanya'da Türk politikacıların resmi seçim kampanyası düzenlemesi yasaklanmıştı. Güler, buna rağmen AKP destekçilerinin dernek ve kuruluşlar aracılığıyla AKP için kampanya yaptığını belirterek Almanya'daki yetkili makamların verilen izinlerde daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

AFP,epd/BK,JD

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