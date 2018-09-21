 Almanya′da göçmen kökenlilerin siyasi tercihleri değişti | ALMANYA | DW | 27.09.2018

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ALMANYA

Almanya'da göçmen kökenlilerin siyasi tercihleri değişti

Almanya'daki göçmen kökenlilerin çoğunluğu Hristiyan Birlik partileri olan CDU ile CSU'yu beğeniyor. Türk asıllı göçmenler arasında en çok Sosyal Demokratlara sempati duyuluyor.

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Almanya'daki göçmen kökenlilerin Sosyal Demokrat Parti(SPD) ile Yeşiller'e eskiye nazaran daha az sempati duydukları saptandı. Alman Vakıfları Uyum ve Göç Bilirkişi Konseyi'nin (SVR) araştırması Hristiyan Birlik partileri olarak anılan Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) ile Hristiyan Sosyal Birlik (CSU), %43,2'lik oranla göçmenlerin en fazla sevdiği siyasi partiler olduğunu ortaya koydu.

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Kamuoyunda "göçmen", "sığınmacı" veya "mülteci" ayrımı çoğunlukla doğru yapılamıyor. Bu durum bir kavram karmaşasına neden oluyor. Sık karıştırılan bazı iltica terimlerini derledik. (26.09.2018)

Yapılan araştırmaya göre Almanlar gündelik hayatlarında göç ve sığınmacılar konusuna tahmin edilenden daha olumlu bakıyor. Türkiye kökenliler ise toplumun geri kalanına oranla göç konusuna daha fazla kuşkuyla yaklaşıyor. (17.09.2018)

Almanya’daki göçmen dernekleri İçişleri ve Yurt Bakanı Seehofer’e açık bir mektup yazarak, istifasını talep etti. Mektupta, Seehofer’in göçmenlere yönelik tutumu ve söylemleri eleştirildi. (15.09.2018)

Hristiyan Birlik partileri Meclis Grubu'ndaki 246 milletvekilinin sadece yüzde 2,9'u göçmen kökenlilerden oluşuyor. Bu oran SPD'de yüzde 9,8'iken, Yeşiller'de yüzde 14,9'u buluyor.

Almanya'daki göçmen kökenlilerin sadece dörtte biri SPD'nin en iyi parti olduğu görüşünde. 2016 yılında SPD'yi destekleyen yabancı asıllıların oranı yüzde 40'ı buluyordu. Yeşillerde ise bu oran iki yıl zarfında yüzde 13,2'den yüzde 10'a geriledi. Siyasi parti tercihlerindeki bu değişikliğin hangi nedenlerden kaynaklandığı araştırmada yer almıyor. Göçmen grupları arasında ise önemli farklar göze çarpıyor.

Sosyal Demokratlar, Türk asıllılar arasında da yüksek oranda taraftar kaybetmekle birlikte yüzde 37'lik oranla en çok sevilen siyasi parti olma özelliğini korudu. Türkler arasında SPD'yi yüzde 33 ile Hristiyan Birlik partileri izliyor. İslam ve iltica karşıtı Almanya için Alternatif'i (AfD) tutan Türk asıllı Almanların oranı ise yüzde 1,1'i buluyor.

Göçmen kökenliler arasında Sol Parti'yi tutanların oranı yüzde 11,3'ten yüzde 10,1'e geriledi. Kökleri Türkiye'ye uzananlar arasında Sol Parti'ye sempati besleyenlerin oranı ise yüzde 11,8'i buluyor. Bu gruptakilerin büyük bölümünü Kürtlerin oluşturduğu tahmin ediliyor.

CDU'lu Cemile Giousouf

CDU'lu Cemile Giousouf

Almanya'da yaşayanların yaklaşık dörtte biri göçmen

CDU'lu Cemile Giousouf sonucun şaşırtıcı olmadığını ve CDU Genel Başkanı olan Başbakan Merkel'in entegrasyon politikasının göçmenler arasında yüksek onay bulduğunu söyledi. Yunanistan Türklerinden olan Giousouf, 2013 genel seçimlerinde CDU'nun Federal Meclis'e giren ilk Müslüman milletvekili olmuştu. Giousouf'un aday listesindeki sıralaması 2017 genel seçimlerinde yeniden seçilmesine yetmemişti.

Cemile Giousouf SPD'nin Türk asıllı Almanlar arasında taraftar kaybetmesinde partinin vaatlerini yerine getirememesinin ve entegrasyondan sorumlu Devlet Bakanı Aydan Özoğuz'un yeni bakanlar kurulunda yer almamasının rol oynamış olabileceğini söyledi.

Almanya nüfusunun yüzde 23'ü göçmenlerden oluşuyor. Seçme hakkına sahip göçmen asıllı Almanların oranı dört yılda yüzde 9,4'ten yüzde 10,2'ye yükseldi.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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