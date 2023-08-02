Almanya'da evsizlerin sayısı bir yılda iki katına çıktı

Almanya'da yardım kuruluşlarının ya da belediyelerin barınma yerlerinde kalan evsizlerin sayısı bir yıl içinde iki katına çıktı. 372 bin olarak ifade edilen sayıya sokakta kalanlar dahil değil.

Almanya'da yardım kuruluşlarının ya da belediyelerin barınma yerlerinde kalan evsizlerin sayısı bir yıl içinde iki katına çıktı. Federal İstatistik Dairesi'nin açıklamasına göre, bu şekilde yaşayan evsizlerin sayısı 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 372 bin oldu. Geçen yıl bu sayı 178 bin olarak kayıtlara geçmişti. Kirasını ödeyecek bir evi olmadığı için arkadaşları ya da ailelerinin yanında yaşayanlar, ya da sokakta yaşayan evsizlerin sayısı bu toplama dahil değil.

Federal İstatistik Dairesi'nden yapılan açıklamada, sayının artmış olmasında ilgili makamların evsizlerle ilgili verileri daha iyi tutmuş ve iletmiş olmalarının rol oynadığı belirtildi. Rusya'nın 24 Şubat 2022 tarihinde Ukrayna'da başlattığı savaş sonrasında Almanya'ya gelen sığınmacılar da evsizlerin sayısının artmasında etkili oldu. İstatistiklere geçen evsizlerin yaklaşık üçte birlik bir kesimini, yaklaşık 130 bin kişiyle savaştan kaçan Ukraynalılar oluşturuyor.

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Evsizler arasında yabancı ülke vatandaşlarının oranı da aynı sebepten ötürü bir önceki yıla göre yükselmiş oldu. Geçen yıl yabancıların oranı yüzde 69'ken bu oran yüzde 80'e yükseldi. Evsizler arasında Alman vatandaşlarının oranı yüzde 16 olarak kaydedilirken yaklaşık yüzde 3,5'lük bir kesimin uyruğu bilinmiyor ya da bu kişilerin herhangi bir ülkenin vatandaşı olmadığı kaydediliyor.

Evsizlerin yarısını erkekler, yüzde 42'sini kadınlar oluşturuyor. Geriye kalan kesimin ise cinsiyeti "meçhul" olarak kaydedildi. Evsizlerin yaş ortalaması 31; üçte birden fazlası 25 yaşından küçük, yüzde 5'lik bir kesim ise 65 yaşın üstünde.

Eyalet bazında ise evsizlerin en çok olduğu yer ülkenin nüfusu en fazla olan eyaleti Kuzey Ren Vestfalya. 84 bin 690 resmi evsizin bulunduğu Kuzey Ren-Vestfalya'yı 76 bin 510 ile Baden-Württemberg takip ediyor. Evsiz sayısının en az olduğu eyalet ise bin 195 kişiyle Mecklenburg-Vorpommern.

AFP / EC,ET

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