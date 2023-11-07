Almanya'da evsizlerin sayısı arttı

Alman Evsizlere Yardım Federal Çalışma Grubu (BAG) verilerine göre Almanya'da 2022'de evsizlerin sayısı yüzde 58 arttı. BAG'a göre bunun nedeni Ukrayna'dan gelen çok sayıda sığınmacının evsiz olması ve enflasyon.

Evsizlere Yardım Federal Çalışma Grubu (BAG) verilerine göre Almanya'da evsizlerin sayısında enflasyon ve Ukrayna'dan gelen çok sayıda sığınmacının evsiz olması nedeniyle artış yaşanıyor. BAG'nin verileri Federal İstatistik Dairesi ve hükümet verilerinden daha yüksek bir seviyeye işaret ediyor.

BAG verilerine göre Almanya'da 2022 yılında 607 bin kişi geçici olarak evsiz kaldı. Bu kişilerin 50 bininin sokakta yaşadığı belirtildi. 30 Haziran 2022 tarihinde evsiz sayısı 447 bin olarak kaydedilmişti. Bu veriler 2022 yılında bir önceki yıla göre toplam yüzde 58, 30 Haziran tarihi itibariyle ise yüzde 67 artış anlamına geliyor.

Alman vatandaşı evsizler arasında yüzde 5'lik artış olurken, diğer ülke vatandaşları arasında artış yüzde 118 seviyesinde gerçekleşti.

Kuruluş, Alman vatandaşlarının yüzde 57'sinin oturdukları daireden çıkarılmaları nedeniyle evsiz kaldığını tespit etti. Evsiz kalanların yüzde 21'inde kira ve enerji fiyatlarındaki artış, yüzde 20'sinde binada yaşanan sorunlar ve yüzde 16'sında ise eşinden ayrılma etkili oldu.

Alman vatandaşlığına sahip olmayan evsizlerin çoğunun ise Almanya'da hiçbir zaman bir evi olmadığı belirtildi.

Yüksek kiralar baskı yaratıyor

BAG yetkilisi Werena Rosenke enflasyon, artan masraflar ve yükselen kiraların düşük gelir grubundaki haneler üzerinde baskı yarattığına dikkat çekti. Rosenke, yalnız başına yaşayanların, çocuklarını tek başına yetiştirenlerin ve çok çocuklu çiftlerin daha büyük risk altında olduğunu ifade etti.

Federal Hükümetin yılda 100 bin yeni sosyal konut planının ise yetersiz olduğunu kaydeden Rosenke, buna ek olarak 100 bin uygun fiyatlı daireye ihtiyaç duyulduğunu vurguladı. Geçen yıl Almanya'da sadece 25 bin yeni sosyal konut inşa edildiğini belirten Rosenke, sosyal konut stokunda düşüş yaşandığını kaydetti.

BAG tanıdık ve arkadaşları yanında kalanları da evsiz olarak saydığı için BAG'ın verdiği sayılar Federal İstatistik Dairesi'nin sayılarına göre daha yüksek çıkıyor.

AFP / SSB, JD

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