Almanya'da ev fiyatlarında tarihi düşüş

Almanya'da 2023'te konut fiyatlarının en az 60 yıldır görülmemiş oranda düştüğü açıklandı. Araştırmayı gerçekleştiren kurum, bunun bir "fiyat düzeltme evresi" olduğunu belirtti.

Almanya'da yapılan bir araştırma, konut fiyatlarında geçen sene yıllık bazda rekor seviyede düşüş görüldüğünü ortaya koydu.

Sonuçları Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW) tarafından kamuoyuyla paylaşılan çalışmaya göre, Almanya'da 2023 yılında kat mülkiyetlerinin fiyatları yüzde 8,9, müstakil evlerin fiyatları yüzde 11,3, apartman dairelerinin fiyatları ise yüzde 20,1 oranında düştü.

Fiyatlar, enflasyon nedeniyle güncel alım gücü de hesaba katılarak karşılaştırıldığında ise konut değerlerindeki düşüş daha da belirgin hâle geldi. Bu durumda ev fiyatlarındaki düşüş oranının yaklaşık 5 puan daha yüksek olduğu kaydedildi.

Gerçekleştirdiği araştırmada "Almanya'da emlak fiyatlarının şu anki düşüş hızı ve boyutunun tarihte eşi benzeri görülmedi" ifadesine yer veren IfW, "Ekspertiz komisyonlarının satış bedellerine ilişkin verileri toplamaya başladığı 1960'lı yıllardan beri emlak fiyatları hiç bu kadar keskin ve hızlı biçimde düşmedi" değerlendirmesinde bulundu.

Bu düşüş, Almanya'da konut fiyatlarında 2009 yılı gibi başlayan ve daha önce görülmemiş seviyede bir artışa sahne olan dönemin ardından geldi. O tarihten beri fiyatlar, 2022 yılında aniden düşmeye başlamadan önce segmentine bağlı olarak üç ya da dört kat artmıştı.

"Fiyat düzeltme evresi"

IfW Başkanı Moritz Schularick, son 10 yıldaki fahiş fiyat artışları ve yeni faiz oranı ortamı göz önüne alındığında böylesi bir "fiyat düzeltme evresinin" tamamen doğal olduğunu ve daha önce görülmemiş boyutta olsa da bu düşüşün ekonominin geneli için endişe verici olmadığını ifade etti.

Schularick, gayrimenkul fiyatlarında artık belli bir istikrar seviyesine ulaşılmış olabileceğini, ancak bunun önümüzdeki çeyreklerde tam anlamıyla netleşebileceğini belirtti. IfW Başkanı, Merkez Bankası'nın önümüzdeki dönemde beklendiği gibi faizleri düşürmesi durumunda gayrimenkul finansmanının daha uygun hâle gelebileceğini ve bunun da talebi artıracağını sözlerine ekledi.

Moritz Schularick Fotoğraf: ECONtribute/Uni Bonn/dpa/picture alliance

Konut fiyatlarındaki düşüş, 2023'ün son çeyreğinde yavaşladı. Kat mülkiyeti fiyatları, Ekim-Kasım-Aralık döneminde önceki çeyreğe kıyasla yalnızca yüzde 0,6 oranında hafif bir düşüş gösterirken müstakil evlerin fiyatları yüzde 1,2 oranında düştü. Çok katlı ev fiyatları ise yüzde 4,7 oranında arttı. Ancak satış sayısının düşüklüğü nedeniyle bu tip dalgalanmaların görece yüksek olması doğal karşılanıyor.

Almanya'nın en büyük yedi kenti olan Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, Münih ve Stuttgart'ta konutların satış fiyatlarındaki değişim de farklılık gösterdi. Örneğin Köln ve Stuttgart'ta fiyatlar her çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 3,6 oranında düştü. Berlin'de fiyatlar yüzde 0,4, Frankfurt'ta ise yüzde 0,2 azalırken Hamburg'da yüzde 0,2 arttı.

dpa / CÖ,ET

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