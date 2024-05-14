Almanya'da Euro 2024 öncesi "kronikleşen" demir yolu sorunu

Almanya'daki Avrupa Futbol Şampiyonası'na tam bir ay kaldı. Ancak futbolseverlerin turnuva boyunca kullanacağı demir yolu ulaşımında yaşanan yapısal sorunlar, olası bir kaos için geri sayım anlamına da gelebilir.

Euro 2024'ün ev sahibi Almanya'ya önümüzdeki ayki turnuva için akın edecek taraftarların bu ülkede seyahat için başvuracağı ulaşım araçlarının başında trenler geliyor.

Ancak eskiyen altyapı, sürekli yaşanan rötarlar ve işçilerin sık sık gittiği grevler nedeniyle şampiyona sırasında Almanya'daki tren yolu ulaşımından alınacak randıman endişe konusu.

Uzmanlar, bir dönem Alman verimliliği ve dakikliğinin sembolü olarak görülen demiryolu ağının son yıllarda giderek artan şekilde böylesi sorunlarla gündeme gelmesini kronikleşen yatırım yetersizliğine bağlıyor.

Fotoğraf: Christoph Schmidt/dpa/picture alliance

Yolcular, trenlerle ilgili olarak arıza ve sefer iptallerinden, hizmet dışı olan restoran vagonlarına kadar birçok konuda şikâyetlerini dile getiriyor.

Geçen yıl Alman trenlerinin uzun mesafeli seferlerinin yüzde 36'sı zamanında gerçekleşmedi. Ulusal demiryolu şirketi Deutsche Bahn (DB), planlanan varış saatinden altı dakika ya da daha uzun süre sonra ulaşan trenleri zamanında varmamış sayıyor. DB, yaşanan gecikmeleri kötü demiryolları koşulları ve sıklıkla karşılaşılan inşaat çalışmalarına dayandırıyor.

Maç günleri 10 bin ek koltuk

Ancak DB buna karşın Euro 2024 sırasında Almanya'ya gelecek on binlerce fazla yolcuya hazırlıklı olduklarını savundu. Şirket, maç günlerinde fazladan 10 bin koltukluk tren seferi koyacağını duyurdu. Ayrıca maç bileti olan yolculara tren seyahatleri indirimli hâle getirildi. Euro 2024 logolarıyla kaplı bir trenin de kamuoyuna tanıtılmasıyla Deutsche Bahn'ın bu şampiyonaya hazır olduğu mesajı verildi.

UEFA da hem taraftarların hem de milli takım kafilelerinin daha az seyahat etmelerini sağlamak için takımların grup aşamasındaki maçlarını birbirine yakın kentlerde oynatıyor.

Euro 2024 logolarıyla kaplı bir Deutsche Bahn treni Fotoğraf: Deutsche Bahn AG

Turnuva sırasındaki demir yolu çalışmaları

Demir yolu ağının durumu, maddi bilançoda kaydedilen zararın giderek artması ve grev dalgalarıyla gündemde olan Deutsche Bahn, tren yollarını 2030 yılına kadar kapsamlı şekilde elden geçirmiş olmayı planlıyor. Ancak bu planın omurgasını oluşturan çalışmalara Euro 2024 tamamlandıktan sonra başlanacak.

Tren yollarındaki tamir çalışmaları nedeniyle son dönemde DB seferlerindeki gecikmeler daha da sıklaşmıştı. Turnuva boyunca bu çalışmaları asgari seviyeye indirecek olan DB, böylece söz konusu aksaklıkları azaltmayı hedefliyor.

Bir DB sözcüsü, "son birkaç yıldan biriken işleri acilen halletmeleri gerektiği için" demir yolu çalışmalarını şampiyona sırasında külliyen durduramayacaklarını belirtti.

Alman tren yolcuları derneği Pro-Bahn ise yaşanabilecek küçük sorunların olası zincirleme etkileri konusunda uyardı. "Belli bir yerde gecikmeler yaşandığında, bu kaçınılmaz olarak tüm ağa yayılacak ve aksaklıklar olacak" ifadesini kullanan Pro-Bahn Onursal Başkanı Karl-Peter Naumann, "Bu takdirde taraftarların nasıl davranacağı önem kazanacak. Bazen çok bira içmiş oluyorlar ve idare edilmeleri kolay olmuyor" diye ekledi.

Yeni grev uyarısı

Demir yolu personelinin güvenliğine ilişkin endişeler, yaklaşık 180 bin işçiyi temsil eden EVG sendikasını da harekete geçirdi. Sendika, Euro 2024 sırasında güvenlik koşulları iyileştirilmezse yeniden greve gideceklerini duyurdu.

Fotoğraf: Moritz Frankenberg/dpa/picture alliance

EVG'nin temsil ettiği demir yolu personeli arasında yapılan bir anket, işçilerin yaklaşık üçte ikisinin son bir yıl içinde fiziksel ya da sözlü saldırıya uğradığını ortaya koymuştu. Bunun üzerine Deutsche Bahn turnuva boyunca başta stadyumlardaki istasyonlar ve bu noktalara ulaşan trenlere ilave personel yerleştirilmesi olmak üzere, güvenlik görevlisi sayısının artırılacağını açıkladı.

"Aynı zamanda iyi bir fırsat"

Almanya'da demir yolu ulaşımının Euro 2024'te vereceği sınava daha iyimser yaklaşan bir kesim de var.

Turnuvanın direktörü ve eski Alman milli futbolcu Philipp Lahm, AFP'ye yaptığı açıklamada, Euro 2024'ün "Almanya'da altyapının iyi çalıştığını göstermek için iyi bir fırsat olduğunu" söyledi.

Ancak Lahm taraftarlara da bir mesaj verdi: "Birazcık sabırdan kimseye zarar gelmez. Her şey de mükemmel olmayacaktır."

DW,AFP/CÖ,EC

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