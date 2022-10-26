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Fotoğraf: Bea Vera/Addictive Stock/IMAGO
SağlıkAlmanya

Almanya'da esrar yasağı kalkıyor

8 dakika önce

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, esrar edinme ve tüketimini yasal hale getirecek tasarıyı tanıttı. Bakan, tasarının kanunlaşması ile devletin bu piyasayı çok daha iyi kontrol edebileceğini ifade etti.

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Almanya'da yakın gelecekte yetişkin kişilerin esrar satın alabilmesi, bulundurması ve tüketmesi yasal olacak. Konuyla ilgili kanun tasarısının tanıtımında açıklamalarda bulunan Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach, söz konusu tasarının yasalaşarak yürülüğe girmesinin ardından esrar edinme, bulundurma ve tüketmenin, Uyuşturucu Madde Kanunu'nun kapsamının dışında kalacağını ifade etti.

Bakan Lauterbach diğer yandan tasarının kanunlaşma sürecine, konunun Avrupa Birliği (AB) hukuku ve uluslararası hukukla uyumlu olup olmadığının incelenip, her iki yönden uygun olduğunun anlaşılması halinde devam edileceğini kaydetti. Kendi de hekim olan ve daha önce esrarın serbest bırakılmasına karşı çıkan Lauterbach, esrarın planlanan serbest bırakılma sürecinin, "Uyuşturucu siyasetinde çığır açmak" gibi değerlendirilmemesi gerektiğini, yapılmak istenenin, esrarı yasal çerçeveye alarak, çocukları, gençleri ve sağlığı bugünkünden daha iyi korumak olduğunu vurguladı.

"Amacımız piyasayı kontrol altına almak"

Almanya'nın esrar yasağı ile geçen yıllarda, "kayda değer bir başarı elde edemediğini" dile getiren Bakan Lauterbach, tersine yasağın esrar tüketimini arttırdığını belirtti. Sorunlu bağımlılığın yetişkinlerde de artış gösterdiğini ifade eden Sağlık Bakanı, "Eğilim (şu an) yanlış yöne gidiyor. Biz piyasayı çok sert bir biçimde kontrol etmek istiyoruz" dedi.

Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl Lauterbach
Almanya Sağlık Bakanı Prof. Karl LauterbachFotoğraf: MICHELE TANTUSSI/REUTERS

Hazırlanan tasarıya göre yetişkinlerin 20 ila 30 gram kenevir bulundurmaları herhangi bir cezai işleme tabi tutulmayacak. Ancak 18-21 yaş arası genç kişilerin bulundurduğu esrardaki, etkin maddesi olan THC (tetrahidrokanabinol) oranına bir üst sınır getirilmesi öngörülüyor. Hükümet, çıkaracağı ilgili yasa ile ilk etapta esrar üretimini devlet kontrolü altına almayı planlıyor.

"Almanya'daki üretimi ruhsata bağlamak ve düzen altına almak istiyoruz" diyen Karl Lauterbach, esrar satışının da sadece, yine devletin vereceği ruhsata sahip yerler tarafından gerçekleştirilebileceğini belirtti. Bu satış yerlerinde aynı zamanda esrar tüketiminin de serbest olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil. Almanya'da şu an ülke dışından getirilen esrar, yasa dışı bir şekilde karaborsada satılıyor.

 

dpa / ET,TY

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