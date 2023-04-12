Almanya'da esrar kullanım şartları belli oldu

Almanya'da esrar kullanımını belli şartlar altında yasallaştıran düzenleme kamuoyuna tanıtıldı. Sağlık Bakanı Karl Lauterbach ile Tarım Bakanı Cem Özdemir'in bugün düzenledikleri basın toplantısında sundukları düzenlemeye göre, kişisel kullanım için 25 grama kadar esrar bulundurmak ve azami üç bitki yetiştirmek yasal olacak. Düzenleme, "esrar sosyal kulüpleri" adı altında dernekler kurulmasını, bu dernekler içinde Hint keneviri yetiştirilmesini ve kâr amacı güdülmeden satılmasını da mümkün kılacak.

Lauterbach ve Özdemir, esrarın yasallaştırılmasının karaborsayı ve suç örgütlerini engelleyici etki yapacağını savundu. Özdemir, "Artık hiç kimse ne aldığını bilmeden satıcılarla muhatap olmak zorunda kalmayacak" derken Lauterbach, şimdiye kadar izlenen yasak politikasının fiyasko olduğunu belirtti, yeni düzenlemeyle gençlerin esrar tüketimini önleyici tedbirlerin de alınacağını kaydetti.

Esrar bulundurma, yetiştirme ve esrar sosyal kulüplerine yönelik ayrıntıların bu ay içinde hazırlanacak yasa tasarısında düzenlenmesi planlanıyor. Tasarının, koalisyon hükümeti içinde ve kabinede kabul edilmesinin ardından Federal Meclis ve Eyalet Temsilciler Meclisinden de geçmesi gerekiyor.

Onay sürecinde tasarıda değişiklikler olabileceğine işaret ediliyor. Bugün sunulan çerçeve düzenlemeye göre 25 grama kadar esrar bulundurmak ve kamusal alanda yanında taşımak yasal olacak. Kişiler en fazla üç kenevir bitkisini, çocuk ve gençlerin erişemeyeceği bir şekilde kendi yetiştirebilecek.

Esrar sosyal kulüpleri

En fazla 500 üyeye sahip olan ve kâr amacı gütmeyen esrar sosyal kulüplerinde üyeler birlikte esrar yetiştirebilecek ve kişisel kullanım için üyelere satış yapılabilecek. Bu kulüplere üye olabilmek için 18 yaşını doldurmuş olma şartı getirildi. Kulüplerin gençlerin korunması ve bağımlılığın önlenmesi konusunda bir sorumlu atamaları gerekecek. Esrar kulüplerinin reklam yapması yasak olacak, bir kişi birden fazla kulübe üye olamayacak.

Esrar düzenlemesiyle kişisel kullanım amaçlı olarak en fazla üç bitki yetiştirilmesine izin veriliyor. Fotoğraf: Countrypixel/IMAGO

Kulüp üyelerine günde 25 ve ayda maksimum 50 gramdan fazla satış yapılamayacak. 21 yaşın altındaki üyeler için ayda 30 gramlık sınır getirilirken içerikteki etken madde oranı için de üst sınır koyulacak. Kulüplerin içinde esrar tüketilemeyecek, alkol de kullanılamayacak. Kulüplerin okul ve kreşlerle arasında belirli bir mesafe olacak, kamusal alanlarda da okul ve kreş yakınlarında esrar tüketilemeyecek. Yayalara ayrılmış caddelerde akşam saat 20.00'ye kadar esrar kullanma yasağı olacak.

Düzenleme öncesinde 25 grama kadar esrar bulundurmak ya da yetiştirmek nedeniyle ceza almış kişiler, bu cezaların sicillerinden silinmesi için başvuruda bulunabilecek.

Esrar mağazaları planına AB engeli

Esrar ve esrar ürünlerinin özel mağazalarda serbestçe satılması planları ise AB ile yapılan istişarelerin ardından şimdilik rafa kaldırıldı. AB Komisyonu ile yapılan görüşmeler sonucunda bu tür mağazaların bir sonraki etapta sadece pilot bölgelerde denenmesi kararlaştırıldı.

Buna göre çeşitli eyaletlerde pilot bölgeler oluşturularak "ticari sevkiyat zincirleri" projesi denenecek. Projeye üretimden dağıtım ve satışa kadarki tüm süreçlerde bilim insanları eşlik edecek. Beş yıl ile sınırlı pilot proje kapsamında açılacak mağazalardan sadece o bölgede ikamet eden kişiler esrar satın alabilecek.

Ancak bu aşamanın hayata geçirilebilmesi, AB ile istişare sürecine bağlı olacak. Alman koalisyon hükümetinin geçen sonbaharda açıkladığı planlarda, esrarın ülke çapında ruhsatlı mağazalarda yasal olarak satışı öngörülüyordu. Ancak bu durumun AB hukukuyla bağdaşıp bağdaşmayacağı konusunda tartışmalar bulunuyor.

dpa/BK,JD

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