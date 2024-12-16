Almanya'da erken seçimin yolu açıldı

Almanya'da Hür Demokrat Parti'nin (FDP) ayrılması sonrasında Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller'den oluşan koalisyon hükümetinin Başbakanı Olaf Scholz'un güven oylaması talebi sonucunda bugün toplanan Federal Meclis, erken seçimlerin yolunu açtı.

Oylamada 207 milletvekili hükümete güvenoyu, 394 milletvekili güvensizlik oyu verdi. 116 milletvekili çekimser oy kullandı.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 75 yıllık tarihinde altıncı kez bir başbakan meclisten güven oyu istedi.

Normal şartlarda 28 Eylül'de yapılması planlanan seçimler, iki partiye düşen hükümetin karar alma çoğunluğunu yitirmesinin ardından erkene alınmış ve seçim tarihi 23 Şubat olarak açıklanmıştı. SPD, Yeşiller ve FDP'den oluşan üçlü koalisyon hükümeti, 26 Eylül 2021'de yapılan seçimlerle işbaşı yapmıştı.

Gözler Cumhurbaşkanı Steinmeier'de

Hükümetin düşmesinin ardından Federal Meclis'i feshetme yetkisi Cumhurbaşkanı'nda. Başbakan Scholz'un, Federal Meclis'teki oylamanın hemen ardından Bellevue Sarayı'na giderek Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'den meclisi feshetmesini istediği bildirildi. Cumhurbaşkanı'nın, Anayasa'nın 68'inci maddesi uyarınca erken seçim kararı almak için 21 günü bulunuyor. Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshetmesinden sonra 60 gün içinde erken seçimlere gidilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Scholz. Fotoğraf: Jan Woitas/dpa/picture alliance

Steinmeier'in Noel tatilinin araya girmesi nedeniyle kararını 27 Aralık'tan itibaren açıklaması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Steinmeier, hükümet krizi ve erken seçim tartışmaları döneminde yaptığı açıklamada ülkenin istikrarlı ve eylem kabiliyetine sahip bir hükümete ihtiyacı olduğunu belirterek erken seçimlere gidilmesine destek mesajı vermişti.

Almanya Federal Cumhuriyeti'nin 75 yıllık tarihinde altıncı kez bir hükümet, kendi başvurusu sonucu yapılan güven oylamasıyla düşürülmüş oldu.

AFP,rtr,DW/BK,TY

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