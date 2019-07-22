 Almanya′da Eritre vatandaşına yabancı düşmanı saldırı | ALMANYA | DW | 23.07.2019

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya'da Eritre vatandaşına yabancı düşmanı saldırı

Almanya’nın Hessen eyaletinde dün 26 yaşında bir Eritre vatandaşına silahla saldırı düzenlendi. Savcılık saldırının "yabancı düşmanı güdülerle" yapıldığını tespit etti.

Wächtersbach'ta Eritre vatandaşına silahlı saldırının düzenlendiği cadde

Wächtersbach'ta Eritre vatandaşına silahlı saldırının düzenlendiği cadde

Frankfurt Başsavcılığı Wächtersbach kentinde Eritre uyruklu bir kişinin vurulmasıyla ilgili açıklama yaptı. Başsavcılık Sözcüsü Alexander Badle saldırganın "yabancı düşmanı saiklerle" bu edimde bulunduğunu açıkladı. Badle, failin kendine rastgele bir hedef aradığını ve mağdurun "sırf deri rengi nedeniyle" saldırıya maruz kaldığını söyledi.

Sözcü Alexander Badle, 55 yaşındaki Alman saldırganın "sağ milliyetçi ve aşırı sağcı çevrelerle ilişkileri bulunduğuna dair" işaretler bulunmadığını belirtti. Şahsın bireysel olarak hareket edip etmediği, saldırıdan öncesinde haberdar olan ve benzer saldırılar düzenlemeyi planlayan başka şahıslar olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Badle, Frankfurt Başsavcılığı'nın saldırganın bağlantıları olup olmadığı yönünde soruşturmayı derinleştireceğini belirtti.

26 yaşındaki Eritrelinin ise hayati tehlikeyi atlattığı duyuruldu.

Ne olmuştu?

Olay Hessen eyaletine bağlı Wächtersbach kentinde Pazartesi günü yerel saat ile saat 13:00 civarında meydana geldi. 55 yaşındaki Alman vatandaşı bulunduğu otomobilden tesadüfen etrafta duran Eritre uyruklu kişiye ateş açarak karnından ağır yaraladı. Olay yerinden kaçan saldırgan daha sonra kendini başından vurarak intihar etti. Şahsın cesedi akşamüstü saatlerinde polis tarafından otomobilinde bulundu.

Frankfurter Allgemeine Zeitung'un konuyla ilgili haberine göre saldırı 9 milimetrelik bir tabanca ile yapıldı. Saldırganın intihar içinse 45 milimetrelik bir silah kullandığı kaydediliyor. Evinde yapılan aramalar sonucunda şahsın yasal yollardan toplam 5 silaha sahip olduğu, altıncı bir silahı ise pazartesi günü saldırıdan kısa süre önce satın aldığı tespit edildi. Şahsın evinde ayrıca bir veda mektubu bulundu. Başsavcılık mektubun içeriğine dair bir açıklama yapmadı.

AFP / EC, HT

©Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Lübcke cinayeti şüphelisi suçu itiraf etti

Kassel Bölge Valisi Lübcke'yi öldürdüğü şüphesiyle gözaltına alınan Stephan E'nin suçu itiraf ettiği açıklandı. İçişleri Bakanı Seehofer şüphelinin itirafına rağmen cinayetin tamamen açıklığa kavuşmadığını söyledi. (26.06.2019)  

Eski bir Neonazi'den itiraflar…

14 yaşında bir çocuk neden Neonazi olur? Milyonlarca insanın ölümüne yol açan ırkçı bir ideoloji neden Almanya’da destek buluyor? Eski Neonazi Christian Weissgerber, DW Türkçe’nin sorularını yanıtladı: (11.06.2019)  

Benzer içerik

Duisburg Moschee DITIB

Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı 22.07.2019

Almanya’da, aşırı sağcı grupların adıyla camilere gönderilen bombalı saldırı tehditleri endişeye yol açıyor. Bugün Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.

Ditib stellt neuen Vorstand vor

DİTİB camilerine bombalı saldırı tehditleri artıyor 12.07.2019

Almanya’da DİTİB camilerine yönelik art arda gelen bombalı saldırı ihbarları polisi alarma geçirdi. Müslümanlar Merkez Konseyi "militan-aşırılıkçı İslam düşmanlığının yeni bir boyuta ulaştığı" uyarısında bulundu.

Heiko Maas PK Berlin

Maas: Söz konusu olan bir savaşı önlemek 21.07.2019

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, Körfez Bölgesi’nde giderek tırmanan gerilime karşı uyarıda bulunarak, İran’a sağduyu çağrısı yaptı. Maas, "Burada söz konusu olan bir savaşı önlemek" diye konuştu.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

DİTİB’e bağlı Duisburg Merkez Camii

Almanya’da camilere ve Sol Parti’ye bomba ihbarı

Almanya’da, aşırı sağcı grupların adıyla camilere gönderilen bombalı saldırı tehditleri endişeye yol açıyor. Bugün Sol Parti’nin Berlin’deki parti merkezi de bomba ihbarı nedeniyle boşaltıldı.  

FOTO-GALERİ

Stefanie Graf Tennisspielerin (Imago images/Fassbender)

Efsane raket Steffi Graf 50 yaşında

Tenis dünyasının en büyük starlarından Steffi Graf 50. yaşını kutluyor. Ünlü raketin zaferlerle dolu kariyerinin unutulmazlarını derledik...  