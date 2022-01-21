 Almanya′da enflasyonda hafif düşüş kaydedildi | Almanya | DW | 31.01.2022

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Almanya

Almanya'da enflasyonda hafif düşüş kaydedildi

Almanya'da enflasyon yılın başında hafif oranda düştü. Aralık'ta 5,3 olarak ölçülen enflasyon ilk tahminlere göre Ocak'ta 4,9'a geriledi.

Deutschland Symbolbild Inflation | Lebensmittelpreise

Almanya'da enflasyonun 2022 yılı başında yüzde 5'in altına düştüğü açıklandı. Federal İstatistik Dairesi'nden pazartesi günü yapılan yılın ilk tahmin açıklamasına göre, Ocak ayında enflasyon oranı yüzde 4,9 olarak gerçekleşti.

Aralık ayında enflasyon  oranı yüzde 5,3 olarak ölçülmüştü. Ancak analistler Ocak ayında, tüketici fiyatlarında geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 4,4'ün altında bir enflasyon bekliyordu.

Avrupa'nın en büyük ekonomisine sahip olan Almanya'da enflasyonu büyük ölçüde enerji fiyatlarındaki artış körüklüyor. Bu bağlamda ortalama olarak, tüketiciler Ocak ayında evsel enerji ve yakıtı bir önceki yıla göre yüzde 20,5 zamlı tükettiler.

"Düşüşe rağmen yüksek"

Öte yandan, geçen yıl uygulanan geçici KDV indiriminin de sona ermesi tüketici fiyatlarına yansıdı.

Federal İstatistik Dairesi, düşüş görülmesine rağmen Almanya'daki enflasyon oranının yüksek olarak derecelendirdi. Yapılan açıklamada, tedarik sıkıntıları ve akaryakıta gelen aşırı zamların etkilerinin sürdüğüne işaret edildi.

Birçok ekonomist, ekonomideki mevcut gelişmeler nedeniyle hızlı bir rahatlama beklemiyor. İlk tahminlere göre tüketici fiyatları Aralık ayına göre yüzde 0,4 arttı.

AFP/TY,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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Federal İstatistik Dairesi'nin verilerine göre, bu yıl toplu sözleşme ile belirlenen ücretlerdeki artış 2010'dan bu yana en düşük seviyede kaldı. Enflasyonla beraber alım gücü de iyice düştü.  

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