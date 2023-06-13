Almanya'da enflasyonda düşüş eğilimi sürüyor

Almanya'da enflasyon, enerji fiyatlarındaki rahatlama nedeniyle gerileme eğilimini sürdürdü. Mayıs ayında enflasyon, yüzde 6,1 ile Mart 2022 sonrasının en düşük seviyesine geriledi.

Enerji fiyatlarındaki rahatlama, Almanya'da enflasyonun Mayıs ayında yüzde 6,1'e gerilemesine yol açtı. Nisan ayı enflasyonu yüzde 7,2 olarak kaydedilmişti. Böylece Mayıs ayında, Mart 2022'den bu yana en düşük enflasyon oranı görülmüş oldu.

Federal İstatistik Dairesi verilerine göre enerji ürünlerinde fiyat artışı Mayıs ayında yüzde 2,6 ile genel enflasyonun belirgin bir şekilde altında kaldı. Gıda fiyatlarındaki artışlar son dönemde hız kesmesine rağmen gıda ürünleri, yüzde 14,9 ile enflasyonu tetikleyen en önemli faktörler arasında yer aldı. Süt ürünlerinde yüzde 28,2, ekmek ve tahıl ürünlerinde yüzde 19,3, sebzede yüzde 17,3'lük fiyat artışları kaydedilirken tereyağı yüzde 23,3 ucuzladı.

Enflasyonda düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor

Federal İstatistik Dairesinden yapılan açıklamada, enflasyonun düşüşe devam ettiği, ancak hâlâ yüksek seviyelerde seyrettiği kaydedildi.

Hans Böckler Vakfı Makroekonomi ve Konjonktür Araştırmaları Enstitüsü Bilim Direktörü Sebastian Dullien, mevcut eğilimin yıl sonuna kadar devam etmesini beklediklerini belirtti. Almanya'da enflasyonun, yıl genelinde yüzde 5'in üstünde seyretmesi, 2024 yılında yüzde 2,5'in altına düşmesi bekleniyor.

Dullien, enflasyonun Avrupa Merkez Bankasının (AMB) hedef oranı olan yüzde 2'ye doğru hareket ettiğine, ayrıca son aylarda yapılan güçlü faiz artırımlarının etkisinin gecikmeli olarak görüldüğüne işaret ederek AMB'nin faiz adımlarına bir süre ara vermesi ve gelişmeleri beklemesi gerektiğini kaydetti.

AFP/BK,EC