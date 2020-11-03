 Almanya′da enflasyon yine sıfırın altında çıktı | ALMANYA | DW | 12.11.2020

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ALMANYA

Almanya'da enflasyon yine sıfırın altında çıktı

Almanya’da enflasyon Ekim ayında bu yıl üçüncü kez sıfırın altında gerçekleşti. Düşüşte enerji fiyatları ve KDV oranındaki indirim etkili oldu.

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Almanya Federal İstatistik Dairesi (Destatis) Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde eksi 0,2 olarak gerçekleşti. Enflasyon Eylül ayında yüzde eksi 0,2, Temmuz ayında ise yüzde eksi 0,1 çıkmıştı. Böylece enflasyon bu yıl içinde üçüncü kez eksi olarak kaydedildi.

Enflasyondaki düşüşte hükümetin koronavirüs salgınına karşı tüketimi teşvik için katma değer vergisinde (KDV) yaptığı indirim ve enerji fiyatlarındaki düşüş rol oynadı. Hükümet KDV oranını 1 Temmuz'da yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 19'dan yüzde 16'ya düşürmüştü. 

Tüketiciler geçen yıla göre enerji fiyatlarında yaşanan düşüşten de faydalandılar. Isınma amaçlı kullanılan yakıtın fiyatı yüzde 37,2, taşıtlarda kullanılan yakıtın fiyatı da yüzde 10,7 oranında ucuzladı.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomileri zor bir dönemden geçiyor ve petrole olan talep de azalıyor. Enerji fiyatlarındaki düşüş yaşanmasaydı enflasyonun yüzde 0,6 olacağı tahmin ediliyor.

Gıda fiyatları artıyor

Gıda fiyatları et ve meyve başta olmak üzere bir önceki aya göre yüzde 1,4 artış gösterdi. Tütün ürünlerinde de yüzde 5,4 fiyat artışı oldu.

Almanya'da hükümet Temmuz ayından bu yana yürürlüğe koyduğu KDV indirimleri ile tüketimi canlandırmaya çalışıyor.  

Münih merkezli Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ifo) raporuna göre süpermarketler bu indirimi müşterilerine tamamen yansıtıyor. Ancak ifo indirimlerin sona ermesinden sonra fiyatların daha güçlü yükselmesini bekliyor. KDV indirimleri 1 Ocak'ta sona erecek.

Avrupa Merkez Bankası (AMB) verilerine göre Euro Bölgesi ülkelerinde ortalama yıllık enflasyon yüzde 2’nin biraz altında bulunuyor.

dpa, DW / SSB, BK

© Deutsche Welle Türkçe

 

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Almanya'da enflasyon sıfırın altına düştü

Almanya’da koronavirüs salgınının ekonomiye olumsuz etkisini sınırlandırmak amacıyla KDV’nin indirilmesi enflasyonu frenledi. Enflasyon oranı dört yıldan bu yana ilk kez sıfırın altına düştü.  

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