Almanya'da enflasyon yüzde 3,2'ye geriledi

Almanya'da tüketici fiyatlarındaki gerileme sürüyor. Kasım ayında enflasyon yüzde 3,2 olarak tespit edildi. Uzmanlar düşüşün süreceğini belirtiyor.

Almanya'da enflasyondaki düşüş Kasım ayında da sürerken, bu ay içinde çalışan maaşlarında, tüketici fiyatlarına göre artış kaydedildi.

Federal İstatistik Dairesi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, Kasım ayında enflasyonun yüzde 3,2 olarak tespit edildiği bildirildi.

Geçtiğimiz Ekim ayında enflasyon oranı yüzde 3,8 olarak açıklanmış, Eylül ayında bu oran yüzde 4,5; Ağustos ayında da yüzde 6,1 olarak saptanmıştı.

Almanya'da enflasyon 2021 yılının Haziran ayında yüzde 2,4 olarak kayıtlara geçmişti.

Yıl başında ise ülkede enflasyon yüzde 8'i aşmıştı.

Ekonomistler enflasyondaki düşüş eğiliminin süreceğini öngörüyorlar.

Uzmanlara göre düşen enerji maliyetleri enflasyonu da geri çekmede etkili oldu.

AFP / TY,ET

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