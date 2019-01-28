 Almanya′da enflasyon yüzde 1,4′e geriledi | EKONOMİ | DW | 21.02.2019

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EKONOMİ

Almanya'da enflasyon yüzde 1,4'e geriledi

Almanya'nın enflasyon oranı Ocak ayında düşüşe geçti. Hayat pahalılığı artışındaki yavaşlamada gıda ve enerji maddelerinin ucuzlaması etkili oldu.

Symbolbild Konsum, Einkaufen, Löhne, Kaufkraft (picture-alliance/dpa/U. Baumgarten)

Gıda maddesi ve akaryakıt fiyatlarındaki artışın durması Almanya'nın enflasyon oranına olumlu yansıdı. Tüketici fiyatlarındaki artış Ocak ayında son sekiz ayın en düşük oranı olan yüzde 1,4'e düştü. Aralık ayında enflasyon oranı yüzde 1,6 olmuştu. Avrupa Merkez Bankası yüzde 2'lik enflasyonu ekonomik konjonktür için ideal oran olarak görüyor.

Gıda maddeleri ucuzladı

Federal İstatistik Dairesi uzmanlarının enflasyon grafiğindeki gelişmeyle ilgili açıklamalarında fiyat artışının frenlenmesinde öncelikle enerjinin ucuzlamasının etkili olduğu belirtildi. Ocak ayında enerji bir yıl öncesine kıyasla sadece yüzde 2,3 oranında pahalandı. Artış oranı Aralık ayında yüzde 4,9, Kasım ayında ise yüzde 8,7 olmuştu. Benzindeki artış sadece yüzde 0,3 olarak belirlendi. Gıda maddelerindeki fiyat artışı da ortalamanın altında kaldı. Fiyatlar sadece yüzde 0,8 oranında arttı. Sebze yüzde 6,3 oranında pahalanırken balık ile et ve su ürünlerindeki artış da enflasyon ortalamasının üzerinde oldu. Süt ve süt ürünleri yüzde 1,3, meyve ise yüzde 5,1 oranında ucuzlarken, ekmek fiyatlarında yüzde 1,7'lik artış kaydedildi.

İhracatçı endişeli

Enflasyonun düşmesi milyonlarca tüketicinin satın alma gücünü arttırdığından, Alman ekonomisine faydalı oluyor. Ekonomi uzmanları özel tüketim harcamalarında hissedilir artış olacağını tahmin ediyor. Dünya ekonomisinin yavaşlama belirtileri göstermesi, ABD ille olan ticari anlaşmazlık ve Brexit'in taşıdığı riskler ise ihracatçı şirketleri temkinli olmaya zorluyor. Federal hükümet 2018 yılında yüzde 1,4 olan Gayrı Safi Yurtiçi Hâsıla artışının bu yıl yüzde 1'de kalacağını tahmin ediyor.

DW, Reuters/AG, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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