Almanya’da enflasyon yüzde 10,4 ile yine rekor kırdı

Almanya’da Ekim ayı enflasyonu yüzde 10,4 ile yeni bir rekor kırdı. Enflasyonda yine enerji ve gıda fiyatlarındaki güçlü artış etkili oldu.

Almanya'da Ekim ayı enflasyonu beklentilerin de üzerine çıkarak yüzde 10,4 ile yeni bir rekor kırdı.

Federal İstatistik Dairesi, Ekim ayı enflasyonunun tahmini verilere göre bir önceki yılın Ekim ayına göre yüzde 10,4 arttığını, tüketici fiyatlarında bir önceki aya göre yüzde 0,9'luk artış kaydedildiğini bildirdi. Eylül ayında enflasyon oranı yüzde 10 olarak açıklanmıştı.

Enflasyonu tetikleyen en önemli kalemler yine enerji ve gıda oldu. Enerji fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 43, gıda fiyatları da yüzde 20,3 arttı. Hizmet sektöründe fiyat artışı yüzde 4, kiralardaki artış ise yüzde 1,8 oldu. Federal İstatistik Dairesi, detaylı verileri 11 Kasım'da açıklayacak.

Reuters haber ajansının iktisatçılar arasında yaptığı anketler, enflasyonun Ekim'de yüzde 10,1'de kalacağı tahminini yansıtıyordu.

Commerzbank Baş İktisatçısı Jörg Krämer, enflasyonda bir rekor daha kırılmasının sadece enerji ve gıdadaki güçlü fiyat artışlarından kaynaklanmadığını belirterek Ekim ayında diğer kalemlerde de hızlı artışlar kaydedildiğini belirtti.

Şirketlerin maliyet şokunu henüz tamamen tüketiciye yansıtmadığına dikkat çeken Krämer, önümüzdeki aylarda da enflasyonun yüzde 10’un üstünde kalmaya devam edeceği öngörüsünde bulundu. Commerzbank Baş İktisatçısı, Avrupa Merkez Bankası üzerinde faizleri kararlı bir şekilde artırmaya devam etmesi yönünde baskının sürdüğünü de sözlerine ekledi.

AFP,rtr/BK,HT