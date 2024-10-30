Almanya'da enflasyon yükselişe geçti

Almanya'da enflasyon Ekim ayında beklenmedik ölçüde güçlü bir artış kaydederek yıllık bazda yüzde 2 oldu. Piyasalarda beklenti, yüzde 1,8 yönündeydi.Enflasyon, Eylül ayında yüzde 1,6 ile, yaklaşık 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemişti.

Federal İstatistik Dairesinin açıkladığı Ekim ayı geçici verilerine göre tüketici fiyatları bir önceki aya göre ise yüzde 0,4 oranında arttı. Yıllık bazda en güçlü fiyat artışları, yüzde 4 ile başta tatil ve sigortalar olmak üzere hizmet sektöründe gerçekleşti. Enflasyon gıdada yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Enerji fiyatlarında ise yüzde 5,5'lik gerileme oldu. Gıda ve enerjiyi içermeyen çekirdek enflasyon ise yüzde 2,9 olarak hesaplandı.

Berenberg Bank Başiktisatçısı Holger Schmieding, enflasyonun yine hissedilir ve geniş yelpazede yükselişe geçtiğini belirterek "Ücret maliyetinin önemli rol oynadığı hizmet sektöründeki inatçı enflasyon, Avrupa Merkez Bankası (AMB) için bir uyarı sinyalidir" değerlendirmesinde bulundu. Schmieding, AMB'nin politika faizinde güçlü indirime gitmemesi gerektiğini vurguladı. Euro Bölgesinde hız kesen enflasyon karşısında AMB bu yıl Haziran ayından beri üç kez faiz indirimine gitmişti.

Alman Merkez Bankası da son aylık raporunda enflasyonun önümüzdeki aylarda artacağı beklentisine yer vermişti.

Federal İstatistik Dairesi, Ekim ayına dair nihai enflasyon verilerini 12 Kasım tarihinde açıklayacak.

rtr/BK,TY

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