Almanya'da enflasyon yükselişe geçti: Yüzde 1,6

Almanya'da yıllık enflasyon üç aydır devam eden düşüşün ardından yüzde 1,6'ya yükseldi. Artışa Şubat ayındaki gıda ve enerji fiyatları etki etti.
Almanya'da Şubat'ta enflasyon üç ayılık düşüşün ardından yükselişe geçti. Almanya Federal İstatistik Bürosu'nun açıkladığı öncü verilere göre yıllık enflasyon yüzde 1,6'ya yükseldi. Ocak'ta yıllık enflasyon yüzde 1,4 olarak kaydedilmişti. Aylık bazda enflasyon ise yüzde 0,5 olarak gerçekleşti.
Enflasyondaki yükselişe en çok enerji ve gıda fiyatlarında Şubat ayında yaşanan artış etki etti. Enerjide artış yüzde 2,3'ten yüzde 2,6'ya ulaşırken, gıda fiyatlarındaki artış da yüzde 0,75'ten yüzde 1,5'e doğru seyretti.
Almanya'nın yıllık enflasyonu, Avrupa Birliği (AB) uyumlu Tüketici Fiyat Endeksi'ne göre hesaplandığında ise yüzde 1,7 olduğu kaydedildi.
Bu oranlarla Almanya, fiyatları aşağıda tutma gayretinde olan Avrupa Merkez Bankası'nın tüm Euro bölgesi için koyduğu yüzde 2 hedefini tutturmaya devam etti. Ocak verilerine göre Euro bölgesi enflasyonu yüzde 1,4 düzeyinde.
AFP/GY,ÖA
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