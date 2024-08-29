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Almanya'da enflasyon 3,5 yıldır ilk kez yüzde 2'nin altında

29 Ağustos 2024

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon, 3,5 yıllık aradan sonra ilk kez yüzde 2'nin altına indi. Enerji fiyatları düşerken hizmet sektöründe fiyatlar güçlü bir şekilde arttı.

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Almanya'da Ağustos ayında enflasyon, 3,5 yıllık aradan sonra ilk kez yüzde 2'nin altına düştü.
Almanya'da Ağustos ayında enflasyon, 3,5 yıllık aradan sonra ilk kez yüzde 2'nin altına düştü.Fotoğraf: Michael Bihlmayer/CHROMORANGE/picture alliance

Almanya'da Ağustos ayında enflasyon, 3,5 yıllık aranın ardından ilk kez yüzde 2'nin altına düştü. Federal İstatistik Dairesinin Perşembe günü açıkladığı ilk tahminlere göre Ağustos ayında enflasyon bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,9 olarak kaydedildi. Tüketici fiyatları, Temmuz ayına göre ise yüzde 0,1 oranında düşüş gösterdi.

Enflasyondaki gerilemede, enerji fiyatlarındaki düşüşün rol oynadığı belirtildi. Enerji fiyatları yıllık bazda ortalama yüzde 5,1 azalırken gıdada enflasyon yüzde 1,5 arttı. Enerji ve gıda dışındaki kalemleri içeren çekirdek enflasyon ise yüzde 2,8 oldu.

Hizmet sektöründeki fiyatlarda güçlü artış

Mallarda enflasyon yüzde 0,9'dan yüzde 0'a gerilerken hizmetlerde ortalamanın üstünde bir artışla enflasyon yüzde 3,9 olarak kaydedildi. İktisatçılar, hizmetlerdeki enflasyonda yüksek ücretlere dayalı sözleşmelerin etkili olduğunu, şirketlerin artan personel masraflarını müşterilere yansıtma yoluna gittiğini belirtiyor.

İktisatçılardan uyarı: Enflasyon yine yükselebilir

Ancak iktisatçılar enflasyonda düşüş eğiliminin kalıcı olmayacağı uyarısında bulunuyor. Hamburg Commercial Bank Başiktisatçısı Cyrus de la Rubia, "Fiyatlar şu andan itibaren maalesef yine yukarı yönlü hareket edecek" diyerek önümüzdeki 6 ila 12 ayda enflasyonun yüzde 3 seviyesine doğru ilerleyeceği öngörüsünde bulundu.

Berenberg Bank Başiktisatçısı Holger Schmiedling de 2023 yılı sonbahar aylarında gerileyen enerji fiyatlarının önümüzdeki dönemde enflasyonun bir miktar artmasına yol açacağı tahmininde bulundu.

"Hizmet sektöründeki pahalılık hafife alınmamalı"

Mannheim ZEW Enstitüsü'nden Friedrich Heinemann da yüzde 2'nin altına inilmesine rağmen fiyatlarda istikrardan bahsedilemeyeceğini belirterek benzin, elektrik, gıda ve mal fiyatlarındaki gerilemeye rağmen hizmetlerde güçlü enflasyonun hafife alınmaması uyarısı yaptı. Heinemann, "Esnaf ve zanaatkârlardan gastronomiye, sigortacılığa tüm alanlarda fiyatlar bir önceki yılın çok üstünde seyrediyor. Düşen enflasyon oranlarının tüketimi canlandıracağı umudu yanıltıcı olacaktır. Hizmetlerdeki enflasyon, vatandaşların büyük bölümü tarafından oldukça güçlü bir şekilde hissediliyor ve güvensizliğe yol açmayı sürdürüyor" uyarısı yaptı.

İktisatçılar, mevcut görünüm ışığında Avrupa Merkez Bankası'nın Eylül ayındaki oturumunda faizlerde ölçülü bir indirime gideceği beklentisini dile getirdi.

rtr/BK,HT

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