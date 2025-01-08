Yapılan araştırmaya göre Almanya'da en fazla doktorlar kazanıyor. Doktorların yıllık brüt geliri 100 bin euroya yakın. Peki diğer meslek grupları ne kadar kazanıyor? En yüksek maaş hangi kentlerde ödeniyor?

Yapılan araştırma, Almanya'da en fazla doktorların kazandığını ortaya koydu.

İş bulma platformu Stepstone tarafından yayımlanan 2025 maaş raporuna göre, Almanya'da doktorların medyan brüt geliri yıllık 98 bin 750 euro. Medyan (ortanca) değer, bir veri setindeki değerler sıralandığında tam ortada kalan değer anlamına geliyor.

Tam zamanlı çalışanların medyan brüt geliri yıllık 45 bin 800 euro olarak hesaplandı.

En yüksek gelire sahip meslek grupları arasında bankacılık ve sigorta sektöründe çalışanlar brüt 59 bin 500 euro ile ikinci sırada geliyor. Mühendisler 58 bin 500 euro, yönetim danışmanları ise 58 bin 250 euro kazanıyor. Toptan ve perakende sektöründe çalışanlar 37 bin 750 euro, konaklama sektöründekiler ise 37 bin 250 euro ile arka sıralarda yer alıyor.

Üniversite diploması önemli rol oynuyor

Araştırmaya göre, en fazla maaşın verildiği sektör 66 bin 500 euro ile bankacılık. Uzay sanayisi 62 bin euro ile ikinci, ilaç sektörü 60 bin 750 euro ile üçüncü çıktı. Bu sektörleri 59 bin 750 euro ile sigorta şirketleri ve 58 bin 250 euro ile kimya sanayisi izledi. Listenin son sıralarında 37 bin 250 euro ile konaklama, 38 bin 500 euro ile tarım ve ormancılık, balıkçılık ve bahçecilik, 41 bin 250 euro ile de eğlence, turizm, kültür ve spor sektörleri yer aldı.

Araştırma, tam zamanlı çalışanlardan üniversite diploması olanların yılda brüt 60 bin 500 euro kazandığını, bulunmayanların ise 43 bin 100 euro ile yaklaşık yüzde 40 daha az gelir elde ettiğini ortaya koydu.

Hamburg ilk sırada

Gelirler meslek gruplarının yanı sıra eyaletlere göre de ciddi farklılıklar gösterdi. İlk sırada 52 bin euro medyan gelirle Hamburg yer aldı. Baden-Württemberg, Hesse ve Bavyera eyaletlerinde de brüt medyan gelir 50 bin euronun üzerinde çıktı. Sonlarda 39 bin 500 euro ile Mecklenburg-Vorpommern ve 39 bin 750 euro ile Saksonya-Anhalt yer aldı.

Büyük kentlerden Münih 58 bin euro, Frankfurt 57 bin 250 euro, Stuttgart 56 bin 250 euro ve Düsseldorf 52 bin 500 euro ile öne çıktı.

Stepstone, yayımladığı çalışma için bir milyon maaş verisini analiz etti. Ayrıca çalışma kapsamında yapılan ankette, 800'ü aşkın işe alım görevlisi dâhil 5 bin 800 kişiyle görüşüldü.

Reuters/CÖ,TY

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