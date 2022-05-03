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Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem ÖzdemirFotoğraf: Imago/Eibner/U. Koch
PolitikaAlmanya

Özdemir Almanya'da en beğenilen siyasetçiler arasında

3 saat önce

Yeşiller partili bakanlar Habeck, Baerbock ve Özdemir ilk kez Almanya'da en beğenilen politikacılar sıralamasında ilk üç sırayı aldı. Başbakan Scholz ise dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü.

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Almanya'da yapılan bir ankete göre en beğenilen siyasetçiler arasında ilk kez Yeşiller partisinden bakanlar ilk üç sırada yer aldı. Bild gazetesi tarafından kamuoyu araştırma şirketi Insa'ya yaptırılan ankete göre Yeşiller partili Ekonomi ve İklim Koruma Bakanı Robert Habeck en beğenilen siyasetçiler sıralamasında birinci sıradaki yerini korudu. Her hafta yaptırılan ankete göre, ikinci sırada yine Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock yer aldı. Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ise bir önceki haftaya göre sıralamada bir basamak yükselerek üçüncü sıraya yerleşti.

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Başbakan Olaf Scholz ise en beğenilen siyasetçiler sıralamasında dördüncü sıradan yedinci sıraya düştü. Bild gazetesine sonuçları değerlendiren Insa Genel Müdürü Hermann Binkert, "Yeşiller beklentileri karşılıyor. Şu sıralar insanlar için büyük önem taşıyan konuları ele alıyorlar" şeklinde konuştu. Binkert, Başbakan Scholz'un ise seçmenin beklentilerini karşılayamadığı görüşünü dile getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck
Dışişleri Bakanı Baerbock ve Ekonomi Bakanı Habeck, en sevilen siyasetçiler sıralamasında ilk iki sırayı paylaşıyorFotoğraf: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

En beğenilen politikacılar sıralamasında dördüncü sırada SPD'li Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, beşinci sırada SPD Genel Başkan Yardımcısı Lars Klingbeil ve altıncı sırada Hür Demokrat Partili (FDP) Maliye Bakanı Christian Lindner yer aldı.

Yeşiller oylarını da artırdı

Anket, Yeşiller partisinden politikacıların popülerliğinin partinin oylarına da yansıdığını ortaya koydu. Buna göre, Pazar günü genel seçimler yapılsa Yeşiller'e oy vereceklerin oranı geçen haftaya göre 1 puan artarak, yüzde 19'a yükseldi. Bir puan kaybeden SPD'nin oy oranı yüzde 23'e düştü. Muhalefetteki Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerine oy vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27 olarak belirlendi. Koalisyon ortağı Hür Demokrat Parti'nin (FDP) oy oranı yüzde 9,5 olurken, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) 1 puan kaybederek yüzde 10,5'e düştü. Sol Parti'nin oy oranı yüzde 4,5'te kaldı.

Bild gazetesi tarafından kamuoyu araştırma şirketi Insa tarafından 29 Nisan-2 Mayıs tarihleri arasında yapılan ankete 2 bin 146 kişi katıldı.

 

AFP,dpa,rtr / JD,ET

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