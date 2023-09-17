Almanya'da emeklilikte çalışanların sayısı artıyor

Almanya'da 1 milyon 123 bin kişi, emekli olmasına rağmen çalışmayı sürdürüyor. Sol Parti'ye göre bunun en önemli nedeni emekli maaşlarının geçinmeye yetmemesi.

Almanya'da emeklilik yaşını geçirmesine rağmen çalışmaya devam edenlerin sayısı artıyor. Alman Yazı İşleri Ağı (RND) adlı oluşuma bağlı gazetelerin, Çalışma Bakanlığı'nın Sol Parti'nin soru önergesine verdiği yanıta dayandırdığı haberde, Almanya'da halen çalışmakta olan 1 milyon 123 bin kişinin emeklilik yaşını geçerek, 67 yaş ve üzerinde olduğu belirtildi.

Soru önergesine Çalışma Bakanlığı'nın verdiği yanıta göre, Almanya'da emeklilik yaşında olmasına rağmen çalışanların sayısı 56 bin 105 arttı. 1 milyon 123 bin kişiden 251 bininin sosyal sigorta primlerine tabi işlerde, 872 bininin ise ayda 520 euro kazandığı kısa süreli işlerde çalıştığı belirtildi.

Sol Parti, ayda en fazla 520 euro kazandıran, küçük çaplı ve kısa süreli işlerde çalışanların sayısının daha yüksek olmasının, emeklilerin çalışmak zorunda kalmasının bir göstergesi olarak nitelendirdi. Sol Partili Sören Pellmann, soru önergesine verilen yanıtı, "Bu çok üzücü bir gelişme ve bozuk bir emeklilik sisteminin belirtisi" olarak değerlendirdi. RND'ye konuşan Pellmann, kötü emeklilik maaşlarının ve yüksek fiyatların giderek daha fazla emekliyi çalışmaya mecbur ettiğini belirterek, "Bu gönüllü bir karar değil, ayı geçirebilmek için gerekli" şeklinde konuştu.

Emekliler neden çalışıyor?

Çalışma Bakanlığı, verdiği yanıtta emeklilikte çalışmanın sadece ekonomik nedenlerinin bulunmadığına, sebeplerin farklı olabileceğine de dikkat çekti. Bakanlık, bu çerçevede Nürnberg'deki İşgücü Piyasası ve Mesleki Araştırma Enstitüsü (IAB) tarafından geçen yıl Ağustos ayında yapılan bir araştırmaya işaret etti.

Bu araştırmaya göre, emeklilikte çalışanların çoğu çalışmaktan zevk aldıkları, anlamlı bir görev üstlenmek istedikleri veya sosyalleşmek için çalıştıklarını ifade etti. Ayrıca, eğitim düzeyi yüksek olanların emeklilikte çalışma olasılığının daha yüksek olduğu belirtildi.

1500 euro maaş için 45 yıl çalışmak gerekiyor

Sol Parti emekli maaşlarının yükseltilmesini talep ediyor. Meclis Grup Başkanı Dietmar Bartsch geçen hafta sunduğu önergede emekli maaşlarına yüzde 10 veya en az ayda 200 euro zam yapılmasını talep etmişti.

Sol Parti'nin bir diğer soru önergesine Çalışma Bakanlığı'nın geçen hafta içinde verdiği yanıta göre, Almanya'da tam zamanlı olarak çalışan yaklaşık 22 milyon kişiden 9,3 milyonu yaşlandığında bin 500 eurodan daha az emekli maaşı alacak. Bir kişinin yaşlılıkta bin 500 euro maaş alabilmesi için haftada 40 saat olmak üzere 45 yıl boyunca çalışmış olması ve brüt olarak ayda yaklaşık 3 bin 602 euro kazanması gerekiyor.

AFP, epd/JD, DÇÜ