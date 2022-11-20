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Almanya'da Federal Ağ Ajansı, geniş kapsamlı elektrik kesintileri beklenmediğini belirttiFotoğraf: Stefan Ziese/Zoonar/picture alliance
PolitikaAlmanya

Almanya'da elektrik kesintisi tartışması

4 saat önce

Enerji krizi nedeniyle zor bir kış geçiren Almanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri yaşanacak mı? Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi'nden (BBK) çelişkili açıklamalar geldi.

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Enerji krizi nedeniyle tasarruf uyarılarının yapıldığı Almanya'da Federal Sivil Savunma ve Afet Yardımı Dairesi'nin (BBK) başkanı Ralph Tiesler'in Welt am Sonntag gazetesine yaptığı kesinti uyarısı Almanya'da yeni bir tartışma başlattı. Tiesler'in uyarısının ardından, BBK ile Almanya'da elektrik ve gaz dağıtımı ve denetiminden sorumlu Federal Ağ Ajansı, Almanya'da geniş kapsamlı elektrik kesintileri beklenmediğini belirten açıklamalar yaptı.

BBK: Üzüntü duyuyoruz

Bir BBK sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, Almanya'da kışın geniş kapsamlı elektrik kesintileri meydana gelmesinin "oldukça ihtimal dışı" olduğunu ifade etti. Tiesler'in "tedbirli davranmanın öneminin altını çizmek için böyle bir açıklama yaptığını" söyleyen kurum sözcüsü, Tiesler'in "bölgesel ve süresi sınırlı kesintilere" atıfta bulunduğunu ifade etti.

"Elektrik enerjisi tedarik sistemi çoklu yedeklerle tasarlanmıştır ve kesinti durumunda elektrik şebekesini stabilize etmek için çok sayıda güvenlik mekanizmasına sahiptir" diye konuşan BBK Sözcüsü, genel arzı sağlamaya devam etmek için bölgesel ve geçici zorunlu kesintiler yapılması ihtimalinin de "düşük kabul edildiğini" ifade etti. Sözcü, kurumun başkanı Tiesler'in "yanlış anlaşılmaya mahal veren" açıklamasından ötürü üzüntü duyduklarını belirtti.

Almanya'da blackout | "Yenilmez olmadığımızı gördük"

Federal Ağ Ajansı da (Bundesnetzagentur) Almanya'da kış aylarında elektrik kesintisi meydana gelmesi ihtimalinin düşük olduğunu açıkladı. Kurumdan yapılan açıklamada, ülkenin dünyanın en güvenilir "elektrik tedarik sistemlerinden birine sahip olduğu" ifade edilerek olası bir arz eksikliği durumunda devreye girebilecek çok sayıda "mekanizma ve rezervin" mevcut olduğuna dikkat çekildi.

Ne olmuştu?

Welt am Sonntag gazetesine konuşan BBK Başkanı Ralph Tiesler, Almanya'da sadece enerji kıtlığı nedeniyle değil, sistemi korumak için kasıtlı kesintiler yapılabileceğini belirtmiş ve "Ocak ve Şubat aylarından itibaren risk artıyor; bu nedenle o dönemden itibaren yerel ve süreli elektrik kesintileri meydana gelebileceğini varsayıyoruz" demişti.

Almanya'da hükümet ortağı Yeşiller partisinin meclis grup başkanı Irene Mihelic ise açıklamalar sonrasında "panik yaratılmaması" uyarısında bulundu. "Bölgesel, geçici elektrik kesintileri meydana gelmesi ihtimaline karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor" diyen Mihalic paniğe yol açılmaması gerektiğini ifade etti.

dpa/BÖ,JD

 

 

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