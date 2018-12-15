Almanya’da eşit işe eşit ücret yok

Federal İstatistik Dairesi tarafından yayınlanan veriler Almanya'da aynı işi yapan kadınların erkeklerle eşit ücret alamadığını ve aradaki farkın çok yavaş azaldığını ortaya koydu.

Almanya'da 2019 yılında kadın ve erkekler arasındaki ücret eşitsizliği yüzde 20 olarak tespit edildi. Bu oran bir önceki yıla göre yüzde 1 azalış gösterdi. 2014 yılında fark yüzde 22 seviyesindeydi.

Kadınların brüt saatlik ücretinin 17,72 euroya tekabül ettiği ve erkeklerin ücretinden 4,44 euro daha az olduğu saptandı. 2018 yılında saatlik ücret farkı 4,51 euro olarak kaydedilmişti.

Almanya bu verilerle Avrupa çapında sondan bir önceki sırada yer aldı. Estonya Almanya'nın ardından en son sırada yer aldı.

Doğuda ücret farkı daha düşük

Almanya'nın doğusunda ücret farkı yüzde 7 seviyesinde bulunurken, batıda yüzde 21 seviyesinde tespit edildi. Bunun sebebi olarak ise yeniden birleşme öncesinde eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti'nde (DDR) kadınların daha iyi ücret potansiyeli olan teknik işlere yönlendirilmesi ve tam zamanlı çalışmaları gösterildi.

Öte yandan cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin tarihsel temellerine vurgu yapılarak, kadınların daha çok yarım zamanlı ve düşük ücretli işlerde çalışması ve yönetici kadrolarında yer alamamasının altı çizildi. Bunda çocuk yetiştirmek gibi verilen araların da etkili olduğu değerlendirildi, ancak bununla ilgili yeterli istatistiki bilgi bulunmadığı belirtildi.

Alman Sendikalar Birliği'ne (DGB) bağlı Hans Böckler Vakfı'nın bir araştırmasına göre kadınlar halen erkeklere göre çocuk bakımı ve ev işi gibi ücretsiz işlerin birçoğunu üstleniyor. Araştırmacı Karin Schulze, "Kadınlar bu nedenle yarı zamanlı çalışıyor ki uzun dönemde saat ücreti bakımından büyük kayıplar oluyor" dedi.

AFP, dpa /SSB, BK

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