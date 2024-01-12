Eşcinsel olduğu için ayrımcılığa uğrayan askerlere tazminat

Almanya'da Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre eşcinsel oldukları için ayrımcılığa maruz kalan 156 askere 2021 yılındaki yasal düzenleme çerçevesinde tazminat ödendi. Alman Yazı İşleri Ağı'nın (RND) haberine göre 156 askere ödenen tazminat miktarı 450 bin euro.

Almanya'da eşcinsel oldukları gerekçesiyle ayrımcılığa maruz kalan askerlerin haklarının korunmasını ve tazminat alabilmelerini öngören yasa 2021'de yürürlüğe girdi. Bu tarihten beri 195 askerin yasadan yararlanmak için başvuruda bulunduğu ve başvuruların yüzde 80'inin kabul edildiği belirtildi. Yasaya göre Alman Ordusu'nda görev yapan ve cinsel kimliği nedeniyle ayrımcılığa maruz kalan askerlere bir defaya mahsus olmak üzere 3 bin euro tazminat ödenebiliyor.

Dönemin Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer 2020 yılında yaptığı açıklamada, ayrımcılığa maruz kalan eşcinsel askerlerden özür dilemişti Fotoğraf: Torsten Kraatz/Bundeswehr/dpa/picture-alliance

Eşcinsel askerlere ayrımcılığı sergileyen rapor

Alman ordusundaki eşcinseller ilk kez 2000 yılında hukuki koruma statüsü almıştı. Savunma Bakanlığı 2020 yılında orduda eşcinsel askerlere yönelik ayrımcılığın boyutunu sergileyen bir rapor yayınladı. "Tabu ve Tolerans: 1955-2000 yılları arasında Alman ordusunda eşcinselliği ele almak" başlıklı rapor için çoğu 2000 yılı öncesinde orduda hizmet vermiş 60 askerle görüşüldü. Rapor orduda eşcinsel askerlerin uğradığı ayrımcılık ve cinsel şiddeti ortaya koydu. "Alman ordusunda yirminci yüzyılda eşcinsel askerler sistematik bir şekilde ayrımcılığa uğradı. O zaman da bu yanlıştı. Şimdi de yanlış. Özür diliyoruz” diyen dönemin Savunma Bakanı Anngret Kramp-Karrenbauer yeni bir yasa için hazırlıklara başladıklarını duyurdu ve Meclis 2021 yılında ayrımcılığa maruz kalan eşcinsellerin haklarını korumak için hazırlanan yasayı onayladı.

Alman Ordusu'nda General Kießling skandalı

Almanya'da orduda eşcinsellere dair ayrımcılığın en önemli örneklerinden birisi 1984 yılında yaşandı. "Kießling skandalı" olarak bilinen olayda Ocak 1984'te Helmut Kohl hükümetinin Savunma Bakanı Manfred Wörner (Hristiyan Demokrat Birlik partisinden) o dönem NATO Başkomutan Yardımcısı General Günter Kießling'i eşcinsel eğilimleri olmakla suçladı ve "güvenlik tehdidi oluşturduğu"nu gerekçe göstererek görevden aldı. Wörner, bunu askeri istihbarat biriminden gelen bilgilere dayandırdı. İstihbarat, generalin eşcinsellerin gittiği barlara gittiğini öne sürdü. General Kießling ise iddiaları yalanladı ve karara hukuki olarak itiraz etti. Daha sonra bu suçlamaların doğru olmadığı ortaya çıktı ve generale itibarı iade edildi. 1984 yılında emekli olan Kießling Ağustos 2009'da 83 yaşındayken vefat etti.

AFP,DW / HT,EC

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