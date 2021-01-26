Almanya’da eşcinsel futbolcularla dayanışma girişimi

Almanya'da 800'den fazla kadın ve erkek profesyonel futbolcu, "Nasıl yaşarsan yaşa, kimi seversen sev" sloganı ile başlatılan ve eşcinsel futbolcuların kendi cinsel kimliklerini çekinmeden açıklamasını amaçlayan girişime destek verdi. Ülkenin önde gelen futbol dergilerinden 11 Freunde'denin (11 Arkadaş) son sayısında yayımlanan çağrıda, "Sizi destekleyeceğiz, sizi cesaretlendireceğiz ve gerekirse düşmanca tavırlara karşı sizi koruyacağız" ifadeleri kullanıldı.

"2021 senesinde de Alman profesyonel futbol liglerinde, kendi cinsel kimliğini ifşa eden bir tane bile eşcinsel futbolcu yok" denen ortak bildiride, "Demek ki olası bir ifşanın ardından, düşmanca tavırla karşılaşma ve dışlanma korkusu, profesyonel futbolculuk kariyerini riske atma tehlikesi hala o kadar büyük ki, eşcinsel futbolcular bu kimliklerini gizleme ihtiyacı duyuyor" ifadelerine yer verildi.

Eski Fenerbahçeli Max Kruse de imzaladı

Bildirinin altına imza atan profesyonel futbolcular arasında, bir dönem Alman Milli Takımı ile Fenerbahçe'nin de formasını giyen ve şu anda FC Union Berlin için mücadele eden Max Kruse de yer aldı. 32 yaşındaki Kruse bildiriden bağımsız olarak yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımdan biri kendini ifşa ederse onu aptallara karşı korurum" dedi. Kruse'nin takım arkadaşı Christopher Trimmel de, takımda birinin eşcinsel olduğunu açıklaması durumunda, tüm takımın ona destek vereceğini dile getirdi.

Max Kruse

Kruse ve Trimmel'in yanı sıra Hertha BSC takımından Niklas Stark, FC Köln'den Jonas Hector, Hamburger SV'dan Bakery Jatta ve Kadın Milli Takımı futbolcuları, her ikisi VfL Wolfsburg'da top koşturan Almuth Schult ve Alexandra Popp söz konusu çağrıya destek veren yüzlerce isimden birkaçı.

Bildiride aynı zamanda hiç kimsenin cinsel kimliğini ifşaya zorlanmaması gerektiği de şu sözlerle yer alıyor: "Bu her bireyin kendi hür iradesi ile vereceği bir karar. Ancak biz, bunu yapmaya karar veren herkesin, ona destek vereceğimizi ve onunla dayanışma içinde olacağımızı bilmesini istiyoruz."

Alman Milli Futbol Takımı'nda da oynamış olan FC Köln takımının kaptanı Jonas Hector da, takımının ideolojisini yansıtan metinden alıntı yaparak şu ifadeleri paylaştı:

"Almanya'nın en güzel kentine hoş geldin. Nereden gelirsen gel, neye inanırsan inan, neyin varsa ve her kimsen, nasıl yaşıyorsan ve kimi seviyorsan…"

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe