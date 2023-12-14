Almanya'da eğitim harcamaları 176,3 milyar euroya yükseldi

Almanya'da eyaletler, belediyeler ve federal hükümet olmak üzere kamunun eğitime harcadığı para yüzde 5,3 artarak 176,3 milyar euroya yükseldi. Eğitim harcamaları GSYİH'nın yüzde 4,6'sını oluşturdu.

Almanya'da kamunun eğitim harcamaları geçen yıl yüzde 5,3'lük artışla 176 milyar 300 milyon euroya yükseldi. Federal İstatistik Dairesinin bugün açıkladığı 2022 rakamlarına göre geçen yıl eğitime harcanan miktar 8,9 milyar euro arttı.

Harcanan kaynağın yüzde 49,6'sına tekabül eden 87,5 milyar euroluk bölümü okullara aktarılırken 40,5 milyar euro, çocuk yuvaları gibi ilkokul öncesi hizmetlerine ve 35,4 milyar euro yüksekokullara ayrıldı.

Kişi başına 2 bin 90 euro harcandı

Açıklanan rakamlar, toplam nüfusa uyarlandığında kamu bütçesinden kişi başına eğitim için 2 bin 90 euro ayrıldığını ortaya koyuyor. 2021 yılında bu miktar 2 bin 11 euro olarak kaydedilmişti. 30 yaş altı nüfusa uyarlandığında ise 2022'de kişi başına eğitim için yapılan kamu harcamaları 6 bin 940 euro oldu.

Almanya'da eğitime yapılan kamu harcamalarının üçte ikisini, 122 milyar euro ile eyaletler karşıladı. Belediyelerin eğitim için yaptığı harcamalar 41,8 milyar euro olurken federal hükümet bütçesinden 12,5 milyar euro eğitime harcandı.

Eğitimin Gayrisafi Yurt İçi Hasıladaki (GSYİH) payı ise yüzde 4,6 oldu.

DW/BK,JD

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