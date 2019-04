Almanya'da Down sendromlu sporcuların festivali başlıyor

Frankfurt kenti Cumartesi günü bir kez daha down sendromuyla yaşayan sporcuların müsabakalarına ev sahipliği yapacak. Kentte 17'ncisi düzenlenen Geleneksel Alman Down Sporcular Festivali kapsamında ülke içinden ve dışından binlerce sporcu ağırlanacak.

Down Sporcular Festivali organizatörleri, ülke içinden 600'e yakın sporcu, Avusturya ve İsviçre'den de olmak üzere yaklaşık 3 bin 500 katılımcı beklediklerini belirtti. Festivalde farklı spor dallarında müsabakalar düzenleniyor. Festival programı kapsamında 25 metre, 50 metre, 100 metre ve bin metre koşuları, uzun atlama, masa tenisi, basketbol ve futbol turnuvaları düzenlenecek.

Festivaldeki spor müsabakalarının yanı sıra dans, müzik çalışma atölyeleri ve defileler de düzenleniyor. Yine sporculara golf sahasında atış yapma imkanı sunulurken, down sendromlu sporcular ve ailelerinin ortak katılabilecekleri aktiviteler de sunuluyor. "Kardeşler turnuvası" adı altında down sporcular, kardeşleriyle bayrak koşusu ya da hokey gibi turnuvalara katılabiliyor.

Bu yılki festival kapsamında 18 yaşın üstündeki sporculara ilk kez vals dansı semineri ve yine 14 yaş ve üzeri sporculara da yoga öğrenme imkanı sunulacak.

Festivalin internet sayfasında verilen bilgiye göre Almanya Down Sporcular Festivali, Down sendromu ile yaşayan bireyler için düzenlenen dünyanın en büyük spor organizasyonu. Down sendromlu bireylere karşı daha fazla tolerans gösterilmesi ve Down sendromlu bireylere daha açık bir toplum hedefiyle düzenlenen festivale her yıl destek için ünlü isimler de katılıyor. Geçen yılki festivale 650 Down sendromlu çocuk ve genç sporcu katılmıştı.

DW, dpa/GA/ÖA

© Deutsche Welle Türkçe