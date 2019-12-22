 Almanya’da dolandırıcılıkla suçlanan Selefilere baskını | ALMANYA | DW | 07.05.2020

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Reklam

ALMANYA

Almanya’da dolandırıcılıkla suçlanan Selefilere baskını

Berlin’de yalan beyanda bulunarak, devletin korona yardımlarından yararlanmakla suçlanan Selefilerin ev ve işyerlerine geniş çaplı operasyonlar düzenlendi. Polis, baskında 61 bin 460 euroya el koydu.

Polisler baskınlarla bağlantılı Fussilet Camisi'nin önünde (Arşiv)

Polisler baskınlarla bağlantılı Fussilet Camisi'nin önünde (Arşiv)

Berlin’de selefilere ait olduğu belirtilen yerleşke ve arabalara "dolandırıcılık" şüphesiyle baskınlar düzenlendi. Şüphelilerin yalan beyanlarla devletin sağladığı acil korona yardımlarından yararlandığı belirtildi. Berlin Emniyeti’nin kent çapında yapıldığını belirttiği, yaklaşık yüz polisin katıldığı operasyonda 11 ev ve işyeri ile beş araba arandı. Baskınlarda bir şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılık yoluyla elde edildiğinden şüphelenilen toplam 61 bin 460 euroya el konuldu. Yetkililer bu yolla elde edilen toplam meblağın ise 94 bin euro olduğundan yola çıkıyor.

Operasyonun çıkış noktası radikal İslamcı Ahmet A.

Operasyonun odak noktasında yardımlardan yararlanabilmek için kendilerini küçük işletme olarak tanıtan beş şüpheliden oluşan bir grubun bulunduğu belirtiliyor. Söz konusu grubun Selefilerin İslamcıların buluşma noktası olarak bilinen ve şu anda kapalı bulunan Fussilet Cami Derneği'ne düzenli olarak giden çevreden olduğu tahmin ediliyor. Söz konusu derneği, 2016 yılında Berlin’in Breitscheid Meydanı’ndaki saldırıyı gerçekleştiren Anis Amri’nin de sık ziyaret ettiği biliniyor.

Polisin perşembe sabahı gerçekleştirdiği operasyonun Nisan ayında evine baskın düzenlenen ve hakkında soruşturma açılan radikal İslamcı Ahmet A. ile ilintili olduğu belirtiliyor. Wedding’de henüz korona önlemleri öncesi kapatılan bir caminin imamı olan Ahmet A. ve partneri yalan beyanlar yoluyla Berlin Yatırım Bankası’ndan (IBB) 18 bin euroluk acil korona yardımı elde etmekle suçlanıyordu.

Almanya’da hükümet korona krizi nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik destek ödemeleri yapmıştı. Söz konusu yardımları bir an önce zor durumdaki işletmelere ulaştırmak isteyen Berlin Yatırım Bankası, gelen online başvuruları detaylı incelemeye tabii tutmamıştı.

DW, AFP, dpa / SÖ, HT

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Almanya’da korona mağdurlarına devlet yardımı

Almanya’da korona krizi nedeniyle maddi sıkıntılar yaşayan küçük işletmelere ve serbest çalışanlara yönelik devlet desteğinin ödenmesine başlandı. İki günde kamu bütçesinden aktarılan yardımın miktarı 1,3 milyar euro. (02.04.2020)  

Almanya'dan korona krizi sonrasına 50 milyar euroluk paket

Almanya koronavirüs salgını sonrası ekonominin hızla toparlanması için ekonomik teşvik paketi hazırlıyor. Ekonomi paketinin işletmelere 50 milyar euro civarında katkı sunması planlanıyor. (03.04.2020)  

Konuyla ilgili ses ve video dosyalarımız

Alman hükümeti küçük işletmelere destek sağlıyor  

Benzer içerik

Deutschland Berlin Gedenken Opfer Anschlag Breitscheidplatz

Alman polisi: Son üç yılda 9 terör saldırısı önlendi 22.12.2019

Alman polisi Berlin Breitscheid Meydanı’ndaki Noel panayırına 2016 yılında düzenlenen saldırı sonrasında da ülkede radikal İslamcı saldırı girişimleri olduğunu açıkladı. Polis son üç yılda 9 terör saldırısını önledi.

Reklam

BU KATEGORİDEN SEÇMELER

Medya çalışanları çatışmaların arasında kalabiliyor

Almanya'da gazetecilere yönelik saldırılar artıyor

Almanya'da medya mensuplarına yönelik şiddet ve taciz olayları yükselişte. Failler arasında çoğunluğu aşırı sağ ve sağ görüşlüler oluştururken gazeteciler polis, yargı ve siyasetten daha fazla duyarlılık bekliyor.  

FOTO-GALERİ

Ein Tuch mit einem gemalten Regenbogen hängt von einem Balkon (picture-alliance/abaca/IPA/P. Tenagli)

Koronavirüs günlerinde dayanışma ve mizah

Salgın dünyada çok kişiyi iyilik yapmaya teşvik etti. Maddi yardım, kibar bir jest veya sadece birazcık cesaretlendirme...Yöntemler değişse de dünyanın dört bir yanında dayanışma örnekleri yaşanıyor.  