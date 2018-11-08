Almanya'da DİTİB’in izlenme planlarına eyaletlerden tepki

Almanya'daki bütün eyaletlerin anayasayı koruma teşkilatlarının Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin izlemeye alınmasına karşı olduğu bildiriliyor. Alman iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın, Eylül ayında DİTİB'i izlemeyi gündemine aldığı basına sızmıştı. Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı eyalet yönetimlerine, DİTİB hakkında bilgi içeren bir dosya göndererek, Ekim ayı ortasına kadar DİTİB ile ilgili ellerindeki materyalleri paylaşmalarını ve görüş bildirmelerini istemişti.

Süddeutsche Zeitung, Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (NDR) ile Batı Alman Radyo ve Televizyon Kurumu (WDR) tarafından yayınlanan bir habere göre, eyalet teşkilatlarından Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın bu planlarına yönelik çok net ve sert eleştiriler geliyor.

Özellikle DİTİB örgütlenmesinin yaygın olduğu Kuzey Ren-Vestfalya, Bavyera, Aşağı Saksonya ve Rheinland-Pfalz gibi eyaletlerin planları "aşırı" olarak değerlendirdiği belirtiliyor.

Müslümanların Alman devletinden daha fazla soğuyabileceği de, eyalet teşkilatlarının dile getirdiği endişelerden. Haberde ayrıca, federal düzeydeki yetkililerin DİTİB'in izlenmesi yönünde karar almaları halinde, eyaletlerdeki teşkilatlardan pek destek bekleyemeyecekleri değerlendirmesi yer alıyor.

Eyalet teşkilatlarının çekinceleri ve eleştirileri federal düzeydeki yetkililerin DİTİB'i izleme kararı almalarından vazgeçmelerine yol açarsa, Alman devleti ile DİTİB arasındaki gerilimin bir adım daha çığrından çıkması engellenmiş olacak. DİTİB "şüpheli" kategorisine veya izlenmeye alındığı takdirde, Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın muhbirleri devreye sokması ve geniş kapsamlı gizli dinlemeler yapmasının önü açılacak.

DİTİB faaliyetleri yine de tartışılmaya devam ediliyor

DİTİB'in faaliyetlerinin en yoğun tartışıldığı eyaletlerden biri Kuzey Ren Vestfalya. Eyaletin Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Burkhard Freier'e göre "DİTİB dini bir organizasyon değil". Freier, Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın Almanya’daki Türk-milliyetçi faaliyetleri izlediğine dikkat çekerek, DİTİB’in de geçmişte bu tip faaliyetlerle gündeme geldiğini ve bu nedenle de istihbarat birimlerinin alanına girdiğini belirtmişti.

Kuzey Ren Vestfalya’da eski hükümet (Sosyal Demokrat-Yeşiller) DİTİB imamlarının casusluk faaliyetleri yürüttüğüne ilişkin iddiaların ardından DİTİB'le din dersi, cezaevlerindeki manevi hizmet ve radikallikle mücadele gibi alanlardaki işbirliğini sonlandırma kararı almıştı. Hristiyan Birlik-Hür Demokrat koalisyonu da DİTİB'le işbirliğini dondurmuş durumda.

Eyalet Uyum Müsteşarı Serap Güler DİTİB'e alternatif bir organizasyonunun kurulmasından yana. Güler, "Ülkedeki liberal Müslümanların organize olmaları harika bir sinyal olur" diye konuştu.

DİTİB'e bağlı camilerde görev yapan bazı imamların, Gülen yapılanmasına yakın olduğundan şüphe edilen kişiler hakkında Ankara'ya rapor gönderdiği yönündeki iddialar Almanya'da tepkiyle karşılanmıştı. Almanya'da DİTİB’e bağlı 900'den fazla cami bulunuyor.

DW / AÜ,GA

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