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Almanya'da diploma denkliklerinde artış

30 Ağustos 2023

Almanya'da denkliği kabul edilen yabancı meslek diplomalarının sayısı artıyor. Türk diplomaları üçüncü sırada.

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En çok tanınan diplomalar arasında hemşirelerinki ön sıralarda.
En çok tanınan diplomalar arasında hemşirelerinki ön sıralarda.Fotoğraf: Adobe Stock

Yurt dışında edindikleri mesleki yeterlilik belgeleri Almanya'da tanınan göçmenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Federal İstatistik Dairesi'nin Çarşamba günü Wiesbaden'de açıkladığı verilere göre, 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 11'lik bir artışla yaklaşık 52 bin 300 yabancı diploma veya sertifikanın denkliği gerçekleştirildi.

2020 ve 2021 yıllarında başarıyla sonuçlanan diploma veya sertifika denkliğinde ise her yıl için yüzde 5'lik artış kaydedilmişti. 2022'de bu oran neredeyse iki katına çıktı.

Yapılan açıklamada, denkliği kabul edilen yabancı yeterlilik belgelerinin sayısında 2016'dan bu yana yaklaşık yüzde 50 artış kaydedildiği vurgulandı. Buna göre 2016 yılında yurt dışında edinilen 26 bin 200 belgenin Almanya'da aynı alanda edinilen belgelerle tamamen ya da kısmen denkliği tanınmıştı.

Sağlık meslekleri ilk sırada

2022 yılında tanınan mesleki yeterliliklerin yaklaşık üçte ikisini, yani 35 bin 400'ünü hekim, hemşire, fizyoterapi, hasta ve yaşlı bakıcılığı gibi sağlık meslek grubu çalışanları oluşturdu.

2022'de denkliği en fazla tanınan meslekler sıralaması  2021 yılına kıyasla neredeyse değişmezken, sağlık çalışanları ve hemşirelik mesleği 18 bin 500 tanınma ile birinci sırada yer aldı. Bunu doktor, mühendis, öğretmen ve diğer eğitim meslekleri takip etti.

2022 yılında 170'ten fazla ülkede edinilen mesleki yeterlilik belgesinin denkliği Almanya'da edinilen bir yeterliliğe tamamen veya sınırlı ölçüde eşdeğer olarak kabul edildi.

Türkiye'den alınan diplomalar listede üçüncü

İstatistik Dairesi'nin açıkladığı verilere göre geçen yıl Almanya'da 9 bin 900'ü Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, 19 bin 300'ü Avrupa'nın geri kalanından, 14 bin 500'ü Asya ülkelerinden edinilen diplomaların tanınması gerçekleşti.

Ülkelere göre yapılan yapılan sıralamada ise 4 bin 500 tanınan denklik ile Bosna Hersek ilk sırada yer alırken onu 4 bin belge ile Filipinler ve 3 bin 800 belge ile Türkiye izledi. Savaş nenediyle Almanya‘ya sığınan Ukraynalıların ise bin 400'ünün diploma denkliği yapıldı. Ukrayna sıralamada 14'üncü oldu.

KNA/TY,BÖ

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DW Gündemi

En çok tanınan diplomalar arasında hemşirelerinki ön sıralarda.

Almanya'da diploma denkliklerinde artış

Eğitim30 Ağustos 2023
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