Almanya'da devlete duyulan güven sarsılıyor

Almanya'da yapılan bir ankete göre, çoğunluk devletin görevlerini yerine getirme yetisine sahip olmadığı görüşünde. Sadece yüzde 27'lik bir kesim devletin görevlerini yerine getirebilecek durumda olduğuna inanıyor.

Almanya'da korona pandemisi döneminde devletin görevlerini yerine getirdiğine duyulan güven geçen seneler içinde azaldı.

Alman Memurlar Birliği (dbb) tarafından Forsa araştırma şirketine yaptırılan bir kamuoyu araştırmasına göre, ankete katılanların sadece yüzde 27'si devletin görevlerini yerine getirebilecek durumda olduğu görüşünü dile getirdi. Bu oran geçen seneden bu yana yüzde 2 dolayında azaldı.

Araştırmaya katılanların yüzde 69'u ise devletin görevlerinin üstesinden gelmekte zorlandığını belirtti. Bu oran da geçen seneden bu yana yüzde 3 dolayında azaldı. 2020 yılında ise bu görüşü beyan edenlerin oranı sadece yüzde 40'tı.

Alman Memurlar Birliği'nin verdiği bilgilere göre, araştırmaya katılanların çoğu sosyal adaletin sürdürülmesi, altyapının iyileştirilmesi ve iklimin korunmasını devletin en önemli görevleri olarak görüyor. Ancak bu konuda da ülkenin doğusu ile batısı arasında farklar bulunuyor.

Almanya'nın batısında iklimin korunması, göçle ilgili sorunlar ve Ukrayna'nın desteklenmesi öncelikler arasında değerlendirilirkendoğu eyaletlerindeise halkın enflasyona bağlı olarak ortaya çıkan maddi yüklerden korunması, sosyal eşitlik ve kent ile kırsal kesim arasındaki farkların giderilmesi devletin öncelikli görevleri arasında görülüyor.

"Toplumdaki stres seviyesi yükseliyor"

Sonuçların "alarm verici" olduğunu belirten dbb Başkanı Ulrich Silberbach, özellikle "toplumda giderek derinleşen kutuplaşmanın" endişe verici olduğunu söyledi. Silberbach, "Doğu ile Batı, yoksul ile zengin arasındaki uçurum eğitim durumuna göre giderek derinleşiyor ve buna bağlı olarak toplumdaki stres seviyesi de yükseliyor" dedi.

Kamu çalışanlarına yönelik saldırgan tutumun arttığına işaret eden Silberbach, ankete katılanların yüzde 54'ünün hakarete, tehdide maruz kaldığını hatta saldırıya uğradığını söylediğine dikkat çekti.

Polis Sendikası (GdP) da toplumdaki genel agresifliğe işaret ederek, polis memurlarının güvenliğinin sağlanmasına yatırım yapılmasını talep etti.

dpa,AFP/BÖ,JD

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