Almanya'da demokrasiye güven azaldı

Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre vatandaşların demokrasiye duyduğu güven altı ay içinde yüzde 52'den yüzde 38'e geriledi.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisine yakın Konrad Adenauer Vakfı'nın yaptırdığı araştırmanın sonuçlarına göre, Almanya'da vatandaşların demokrasiye ve siyasi kurumlara duyduğu güven azaldı. Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel gazetesinde yer alan araştırma sonuçlarında, vatandaşların demokrasiye duyduğu güvenin altı ay içinde yüzde 52'den yüzde 38'e gerilediği belirtildi.

Araştırma özellikle Almanya'nın batısında yaşayanların daha karamsar olduğunu ortaya koydu. 2022 yılında Almanya'nın batı eyaletlerinde yaşayan vatandaşların yüzde 56'sı demokrasiden "çok memnun" ya da "memnun" olduğunu dile getirirken, bu yıl Haziran ayında bu oran yüzde 41'e geriledi. Almanya'nın doğusundaki eyaletlerde ise Aralık 2022'de demokrasiden "memnun" olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 35 iken, 2023 Haziran'ında bu oran yüzde 30'a düştü.

Konrad Adenauer Vakfı'nın araştırmasına göre en çok koalisyon partilerinden Yeşiller'e oy verenler arasında demokrasiye güveni sarsılanların oranında gerileme gözlendi. Yeşiller seçmeninde demokrasiye duyulan güven kaybı, yüzde 16 düşüşle yüzde 68'e geriledi.

Siyasi kurumlara güven de zayıfladı

Sadece demokrasiye değil, siyasi kurumlara duyulan güven de azaldı. Örneğin Federal Meclis Bundestag'a duyulan güven yüzde 51'den yüzde 44'e düşerken, hükümete duyulan güven yüzde 47'den yüzde 39'a geriledi. ARD, ZDF gibi kamu radyo televizyon kurumlarına duyulan güven de yüzde 52'den yüzde 49'a düştü.

Konrad Adenauer Vakfı için kamuoyu anketini yapan Kantar Public, Aralık 2022 ile Haziran 2023 arasında bin 500 kişi ile konuştu.

Araştırma: Hangi siyasetçi başbakanlığa uygun?

Bir başka araştırmaya göre Almanya'da seçmenlerin çoğu Federal Meclis'teki siyasi partilerin liderlerini başbakanlığa uygun bulmuyor. Alman Haber Ajansı dpa'nın Yougov'a yaptırdığı kamuoyu anketine katılanların yüzde 58'i halihazırdaki Sosyal Demokrat Parti'li Başbakan Olaf Scholz'u başbakanlığa uygun bulmadığını belirtti. Yüzde 29'luk kesime göre ise Scholz bu makama uygun bir siyasetçi.

Ankete katılanların yüzde 58'i Başbakan Olaf Scholz'u başbakanlığa uygun bulmadığını belirtti Fotoğraf: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Bavyera Başbakanı, Hristiyan Sosyal Birlik (CSU) partili Markus Söder'in başbakanlığa uygun bir siyasetçi olduğunu düşünenlerin oranı yüzde 36 iken uygun bulmayanların oranı yüzde 48.

CSU lideri Bavyera Başbakanı Markus Söder başbakanlık konusunda CDU lideri Merz'den daha fazla desteğe sahip Fotoğraf: Matthias Balk/dpa/picture alliance

CDU lideri Friedrich Merz'i başbakanlığa uygun bulanların oranı yüzde 25, bulmayanların oranı ise yüzde 56. Yeşiller partili Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un başbakanlığa uygun bulanların oranı yüzde 26 iken,yine Yeşiller partili Ekonomi Bakanı Robert Habeck'e verilen destek yüzde 23. Hür Demokrat Parti FDP'li Maliye Bakanı Christian Lindner'e destek yüzde 22, sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) Eş Genel Başkanı Alice Weidel'ı başkanlık makamına uygun görenlerin oranı da aynı şekilde yüzde 22. AfD'nin diğer Eş Genel Başkanı Tino Chrupalla'ya verilen destekse yüzde 17.

Yougov, bu anket için 18 yaş üzerinde 2 bin 387 seçmenle konuştu.

epd,dpa / HT,BÜ

DW Türkçe'ye VPN ile nasıl ulaşabilirim?