Almanya'da demiryolu ulaşımında 50 saatlik grev

Almanya’da Demiryolları ve Taşımacılık Sendikası (EVG) çalışanların enflasyonla başa çıkması için daha yüksek ücret talebiyle Pazar akşamından itibaren 50 saat sürecek bir uyarı grevine gideceklerini açıkladı.

Demiryolu ulaşımının büyük önem taşıdığı Almanya'da Demiryolları ve Taşımacılık Sendikası (EVG) toplu sözleşme müzakerelerinde yaşanan anlaşmazlık üzerine ülke çapında uyarı grevi kararı aldıklarını açıkladı.

Pazar akşamı saat 22.00'den Salı akşamı 24.00'e kadar 50 saatten fazla süre ülkede tüm demiryolu trafiğinin felç olması bekleniyor.

Sendika, Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn'daki görüşmelerin tıkanması gerekçesiyle bu kararı aldığını açıkladı. Sendikanın baş müzakerecisi Cosima Ingenschay "Çalışanların sabrı yaklaşık 3 ay sonra artık tükenmiş durumda" dedi.

Sendika, Deutsche Bahn'ın iyileştirilmiş bir teklifle grevi engellemek için hâlâ vakti olduğunu belirtti.

EVG: Ekonomik etkisi güçlü olsun

Başmüzakereci Ingenschay, grevle yolcuların hedeflenmediğini belirtirken, ancak bunun kaçınılmaz olduğunu da bildiklerini söyledi. Ingenschay, demiryolu ile yapılan yük taşımacılığına işaret ederek "Ekonomik etkisinin daha güçlü olması için bu kadar uzun süre grev yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Mart ayı sonunda EVG'nin, Birleşik Hizmet İşleri Sendikası'nın (Ver.di) da katılımıyla Almanya'da yaptığı grev, ulaşımda ciddi aksamalara yol açmıştı. EVG, Nisan ayı sonunda da sekiz saat süren bir uyarı grevi yapmıştı.

Deutsche Bahn Yönetim Kurulu Üyesi Martin Seiler ise tepki göstererek "Bu çılgınca grev tamamen temelsiz ve abartılı" dedi.

Bu grev kararının etkilerinin çok büyük olacağını ve yük taşımacılığının da etkileneceğini kaydeden Seiler, grevin Avrupa yük taşımacılığını da etkileneceğini, Avrupa'daki 10 yük koridorundan altısının Alman demiryolu tarafından işletildiğini belirtti.

Sendikanın talepleri ile işverenin teklifi örtüşmüyor

EVG sendikası 230 bin çalışan adına müzakereleri yürütüyor ve 50 civarında demiryolu ve otobüs şirketinin çalışanlarını temsil ediyor. Sendika bu yıl maaşlara yüzde 12 zam ya da aylık en az 650 euro artış talep ediyor.

Deutsche Bahn'ın yaptığı teklifte ise düşük ve orta gelirli çalışanların maaşlarında yüzde 10, yüksek gelirli çalışanların maaşlarında ise yüzde 8 zam ve buna ek olarak 2 bin 850 euro da enflasyon farkı ödenmesini öngörüyordu.

Bir sonraki toplu sözleşme görüşmeleri iki hafta sonra devam etmesi planlanıyordu.

rtr/SSB, JD