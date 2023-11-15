Almanya'da demiryolu ulaşımı greve teslim

Alman Makinistler Sendikası'nın (GDL) Çarşamba akşamı saat 22.00 itibarıyla ilan ettiği uyarı grevi Almanya genelindeki demiryolu ulaşımını büyük ölçüde etkiliyor.

GDL, Alman demiryolları işletmesi Deutsche Bahn (DB) ile yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürerken, taleplerinin karşılanmasına dönük baskıyı arttırmak için, 20 saat süreyle iş bırakma kararı aldı.

Perşembe günü saat 18.00'e kadar sürecek grev boyunca uzun mesafeli tren seferlerinin yüzde 80'inden fazlasının iptal edileceği, bölgesel ve yük taşımacılığında da ciddi boyutta aksamalar olacağı belirtiliyor.

Grev nedeniyle acil eylem planı hazırlandığını duyuran DB, ayrıca yolculara mümkün olduğu takdirde seyahatlerini ertelemeyi tavsiye etti.

Çalışanlar 555 euro zam talep ediyor

Çalışanların aylık maaşlarına 555 euro zam, vardiyalı çalışma için ikramiyelerde yüzde 25 artış talep eden GDL, ayrıca enflasyon telafisi için de vergisiz 3 bin euro tutarında ödeme talep etmişti.

DB ise yüzde 11 zam ve 2 bin 850 euroya kadar enflasyon telafi ikramiyesi teklif etmişti.

Müzakereleri tıkayan konu ise vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin 38 saatten 35'e düşürülmesi talebi oluşturdu. DB bu talebe olumlu bakmadığını bildirdi.

Sendikanın bunun üzerine uyarı grevi kararı alması DB'nin tepkisine yol açtı.

DB Sözcüsü Achim Stauss, sendikanın hem grev kararı alıp hem de aynı zamanda müzakere yapmak istemesini kabul etmeyeceklerini söyleyerek, perşembe günü yapılması öngörülen ikinci tur müzakerelere katılmayacaklarını açıkladı.

GDL Başkanı Claus Weselsky, ise sendika temsilcilerinin ikinci tur görüşmelerin yapılacağı mekana gideceklerini duyurdu. Weselsky, DB yönetim kurulu üyelerinin görüşmeye gelmekle yükümlü olduklarını söylerken, "Çünkü çalışanların aksine yönetim kurulu üyeleri anayasal grev hakkına sahip değiller" dedi.

dpa/DA, TY

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