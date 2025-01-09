Almanya'da demiryolu ağı için 150 milyar euro gerekiyor

Almanya'da sık sık iptaller ve gecikmelere konu olan demiryolu ulaşımında aksaklıkların giderilmesi için 10 yılda 150 milyar euro yatırıma ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Almanya'da demiryolu ağının modernizasyonu için 150 milyar euro kaynağa ihtiyaç duyulduğu hesaplandı.

Alman demiryolu işletmecisi Deutsche Bahn şirketinin Denetim Kurulu Başkanı Werner Gatzer, Focus dergisine verdiği demeçte, "Demiryollarının problemleri var ve iyileştirilmeliler. Altyapı çok eski, çok yoğun ve arızalara meyilli" dedi.

Gatzer, "Bence gelecek 10 yılda en az 150 milyar euro yatırıma ihtiyaç var" diye konuştu.

Gatzer altyapıya daha hızlı yatırım yapılabilmesi için gerekli mali tedbirlerin alınmasını istedi.

Geçen yılın başlarında Almanya Ulaştırma Bakanı Volker Wissing altyapının finansmanı için özel şirketlerin de katkı sağlayacağı bir "altyapı fonu" kurulmasını önermişti. Ancak şu ana kadar bu fona dair detaylar netleşmedi.

Demiryolu ağının geniş çaplı sorunlarını çözmek için uzun vadeli finansman çözümlerine ihtiyaç duyulduğunu düşünen sektör temsilcileri de hükümetin fon oluşturma fikrini destekliyor.

Almanya'da geçen Temmuz ortasında, 2030 yılına kadar toplam 4 bin 200 kilometre uzunluğunda 40 ana hattın yenilenmesi hedefiyle kapsamlı bir çalışma başlatılmıştı.

DW,dpa / MUK,EC

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