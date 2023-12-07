Almanya'da demiryollarında 24 saatlik grev

Almanya'da Makinistler Sendikası'nın çağrısıyla Alman demiryolları çalışanları bir kez daha greve gidiyor. Perşembe akşamı başlayacak olan grev 24 saat sürecek.

Alman Makinistler Sendikası (GDL), Alman demiryolları Deutsche Bahn (DB) çalışanlarını bir kez daha uyarı grevine çağırdı. Sendikanın çağrısıyla Perşembe akşamı 22:00’da başlayacak olan grev, Cuma akşamı aynı saate kadar devam edecek. Bu 24 saat zarfında ülke çapında binlerce tren seferi gerçekleştirilemeyecek. Yük taşımacılığında ise grevin Perşembe akşamı 18:00'dan itibaren başlayacağı belirtildi. DB, grev sürecinde geçerli olacak acil durum planına sitesi ve uygulaması üzerinden ulaşılabileceğini açıkladı.

Noel döneminde grev yok

DB ve GDL arasında tarife müzakereleri Kasım ayının başında başlamıştı. Müzakereleri tıkayan başlıca konu ise sendikanın vardiyalı çalışanların çalışma saatlerinin haftada 38 saatten 35'e düşürülmesi talebi. DB, personel açığını öne sürerek çalışma saatlerinin düşürülmesinin uygulanabilir olmadığını savunuyor. Bu anlaşmazlık nedeniyle sendika üyeleri arasında daha sık ve daha uzun süreli grevlere gidilmesi konusunda ise bir oylama gerçekleştiriliyor. Oylamanın sonuçları 19 Aralık’ta açıklanacak.

DB’nin tutumunu eleştiren GDL Başkanı Claus Weselsky, Alman demiryollarının bu şekilde bir pozisyon alarak hem kendi çalışanlarının haklı ihtiyaçlarını görmezden geldiğini, hem de başarılı bir personel kazanım sürecini baltaladığını savundu. Weselsky, Perşembe akşamı başlayacak 24 saatlik grevin, bu yılın son grevi olacağını, 7 Ocak’a kadar planlanan başka bir grev olmadığını da kaydetti.

DB: Bu grev sorumsuzluk ve bencillik

GDL'in geç de olsa bu duyuruyu yapmasından ve Noel döneminde bir grevden feragat etmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren DB İnsan Kaynakları Direktörü Martin Seiler, sendikanın Perşembe için öngördüğü grevi ise sert biçimde eleştirdi.

Seiler, "Kışın başlamasından bu kadar kısa bir süre sonra ve tarife değişikliğinden bu kadar kısa bir süre önce greve gitmek sorumsuzluk ve bencilliktir" ifadelerini kullandı. GDL'in milyonlarca insanın Noel öncesi planlarını mahvettiğini belirten Seiler, sendikanın müzakere etmek yerine "gerçekleşmesi mümkün olmayan talepler için" grev yaptığını savundu. Seiler, şirketinin "her zaman ve her yerde müzakereye hazır olduğunu" da vurguladı.

Dpa,AFP/SÖ,HT

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