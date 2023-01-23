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Sembol fotoğrafFotoğraf: Thomas Frey/dpa/picture alliance
TerörizmAlmanya

Almanya'da darbe girişimi davası görülecek

1 saat önce

Almanya'da Sağlık Bakanını kaçırma ve hükümeti devirme planı yaptığı gerekçesiyle tutuklanan sanıkların yargılanmasına başlanacak. Sanıklar terör örgütü kurmakla suçlanıyor.

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Almanya'da hükümeti devirmeyi ve Sağlık Bakanı Karl Lauterbach'ı kaçırmayı planladıkları şüphesiyle tutuklanan biri kadın beş kişinin yargılanmasına başlanacak. Sanıklar terör örgütü kurmak ya da üyesi olmak ve federal hükümeti devirme girişiminde bulunmakla suçlanıyor.

Federal Savcılıktan yapılan açıklamada geçen yılın Nisan ve Ekim aylarından bu yana tutuklu olan zanlıların duruşmasının Koblenz Yüksek Bölge Mahkemesi'nde yapılacağı duyuruldu.

Savcılığın iddinamesinde sanıklar, federal hükümete karşı "son derece haince bir girişim hazırlığında olmakla" suçlanıyor.

Soruşturma makamı, zanlıların en geç 2022 yılının Ocak ayında, "şiddet yoluyla ve gerektiğinde ölümleri de göze alarak Almanya'da iç savaş benzeri koşulları tetiklemek ve böylece federal hükümet ile parlamenter demokrasiyi devirmek" amacıyla bir araya geldiklerini varsayıyor. İddiaya göre grup, Alman İmparatorluğu çizgisinde otoriter bir hükümet sistemini yeniden kurmaya çalışıyor. Bu hedefe ulaşılmak için de ülke çapında uzun süreli elektrik kesintisi ve Sağlık Bakanı'nın kaçırılması gibi eylemleri planladı.

Sağlık Bakanı Karl Lauterbach
Karl LauterbachFotoğraf: Abdulhamid Hosbas/AA/picture alliance

"Bakan kaçırılacak, elekrikler kesilecek"

İddiaya göre sanıklar mobil haberleşme uygulamaları ve yüz yüze gerçekleştirdikleri görüşmelerde bilgi alışverişinde bulundu ve darbe planları için somut hazırlıklar yaptı. Bu bağlamda elektrik şebekelerine sabotaj düzenlenmesi ve Sağlık Bakanının kaçırılmasından sorumlu olanlar da belirlendi. Ayrıca eski Yugoslavya'dan yüklü miktarda silah ve patlayıcı tedarik edilmesinin de planlandığı ileri sürüldü.

Zanlıların dördü 13 Nisan 2022 tarihinde Almanya'nın çeşitli kentlerine düzenlenen operasyonlarla ele geçirildi. Yapılanmanın varlığı ise zanlılardan birinin kendini silah satıcısı olarak tanıtan sivil bir emniyet görevlisi ile silah pazarlığı yapması üzerine ortaya çıktı. Şüphelilerin bulundukları yerlere düzenlenen operasyonlarda çok sayıda ateşli silah ve mühimmat, nakit para, külçe altın, gümüş sikkeler ve döviz ele geçirildi. Ayrıca yine geçen sene Ekim ayı ortasında da Saksonya eyaletinde düzenlenen operasyonda çetenin beşinci üyesi olduğu ileri sürülen emekli öğretmen Elisabeth K. tutuklandı. K.'nın yapılanmanın başını çektiği iddia ediliyor.

Darbe girişimi sonrası silah yasası sertleşiyor mu?

Geçen yıl Aralık ayında güvenlik makamları, İmparatorluk Vatandaşları adlı, Almanya'daki mevcut sistemi yıkarak yerine İmpartoluğun devamı olan bir sistem getirmeye çalışan oluşumun üyesi oldukları iddiasıyla 25 kişiyi tutukladı. Zanlılar arasında aşrı sağcı AfD partisinin eski bir milletvekili ile muvazzaf bir asker de bulunuyor. Söz konusu grubun, Federal Meclis'e saldırı ve Almanya'da geçici bir askeri hükümet kurmayı planladığı iddia ediliyor.

 

dpa,AFP,Reuter/TY,ET

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