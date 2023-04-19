  1. İçeriğe git
  2. Ana menüye git
  3. DW'nin diğer sayfalarına git
Güncel Videolar
Öne çıkan konular
2023 Seçimleri
Kahramanmaraş depremi
Türkiye Ekonomisi
Fotoğraf: Peter Kneffel/dpa/picture alliance
EkonomiAlmanya

Almanya'da Cuma sabahı tüm trenler duracak

1 saat önce

Almanya'da yüksek enflasyon karşısında yüzde 12 zam talep eden demiryolu çalışanları Cuma günü ülke genelinde greve gidiyor. Ayrı bir grev ise üç havalimanındaki uçuşları etkileyecek.

https://p.dw.com/p/4QHtZ

Almanya'da ulaşım sendikası EVG'nin grev çağrısı üzerine Cuma sabah saatlerinde hiçbir tren sefer yapamayacak.

Grev kapsamında demiryolu çalışanları Cuma günü sabah saat 03.00 ile saat 11.00 arasında sekiz saatliğine iş bırakacak.

EVG temsilcisi Cosima Ingenschay, "Ülkedeki tek bir tren bile işlemeyecek" dedi. Ingenschay, yeni grevin "tek" sorumlusunun maaş müzakerelerinde "yapıcı" davranmayan yönetimin olduğunu belirtti.

Bahnstreik Symbolbild
Fotoğraf: Peter Kneffel/picture alliance/dpa

Söz konusu sendika, Deutsche Bahn (DB) dâhil yaklaşık 50 ulaşım şirketinden 230 bin civarında işçiyi temsil ediyor. EVG, yapılmasını talep ettikleri yüzde 12'lik zammın, çalışanlara "ciddi şekilde artan mali yükle" mücadelelerinde yardımcı olmasını umduklarını ifade etti. Sendikanın talep ettiği zam, maaşlarda en az 650 euro artış yapılmasını öngörüyor.

Yüzde 5 zam ve tek seferlik bonusa ret

Sendika, 27 ay içinde iki aşamada yüzde 5 zam yapmayı ve tek seferlik 2 bin 500 euro "enflasyon bonusu" ödemeyi öneren Deutsche Bahn'ın bu teklifini reddetmişti. EVG ve Deutsche Bahn arasındaki müzakereler önümüzdeki hafta devam edecek.

Almanya'da Mart ayında enflasyon yüzde 7,4 olarak kayıtlara geçti. Tüketici fiyatlarındaki artışta Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından yükselen enerji fiyatları önemli bir rol oynuyor.

Berlin'deki ana tren garı
Berlin'deki ana tren garıFotoğraf: Jochen Eckel/IMAGO

Başkent Berlin'deki ana tren garının önünde gazetecilere açıklamada bulunan Sendika temsilcisi Ingenschay, gerçekleştirecekleri "uyarı grevinin" amacının, "iş verenleri masaya mantıklı teklifler getirmeye teşvik etmek" olduğunu söyledi. Ingenschay, "Bu gerçekleşmezse, o zaman biz de daha da büyük grevler düşünmek zorunda kalacağız" diye ekledi.

Almanya'da geçen ayın sonunda EVG ve ülkenin en büyük ikinci sendikası Verdi öncülüğünde gerçekleştirilen büyük çaplı grevde demiryolu trafiği felç olmuştu.

Deutsche Bahn: Tamamen boş bir eylem

Deutsche Bahn'ın insan kaynakları departmanının yöneticisi Martin Seiler, gazetecilere yaptığı açıklamada, gerçekleştirilecek grevi "tamamen boş ve gereksiz" bir eylem olarak tanımladı.

EVG'yi "orantısız" davranmak ve "sadece kaos peşinde olmakla" suçlayan Seiler, grevin özellikle de uzun mesafeli tren seferlerini vuracağını ve söz konusu eylemin etkisinin grev bittikten sonra da devam edeceğini söyledi.

Deutschland, Köln | Streik bei Eurowings
Fotoğraf: Benjamin Westhoff/REUTERS

Havalimanlarında da grev var

Almanya'daki üç havalimanında ise Perşembe ve Cuma günleri bir başka grev kapsamında iş bırakılacak. Verdi dün yayımladığı açıklamada Düsseldorf, Hamburg ve Köln-Bonn havalimanlarındaki güvenlik çalışanlarına söz konusu günlerde greve gitmeleri için çağrıda bulundu. Sendika, Perşembe ve Cuma günleri bu havalimanlarından hiçbir uçağın kalkamayacağı anlamına geldiğini belirtti.

DW,rtr,AFP/CÖ,HT

DW Türkçe'ye engelsiz nasıl ulaşabilirim?

Sonraki bölüme git Bu konuda daha fazla içerik

Bu konuda daha fazla içerik

Frankfurt havaalanında tüm uçuşlar iptal edildi

Almanya'da grev hava trafiğini durma noktasına getirdi

Almanya'da grev hava trafiğini durma noktasına getirdi

Almanya'da 7 havaalanında greve gidildi, ülkede hava trafiği durma noktasına geldi. Türkiye'ye deprem malzemesi taşıyan uçaklar grevden muaf oldu.
Toplum17 Şubat 2023
Sonraki bölüme git DW Gündemi

DW Gündemi

Türkische Lira fällt auf Rekordtief

Doların ateşi yükseliyor

Ekonomi2 saat önce
Sonraki bölüme git Daha fazla DW içeriği

Daha fazla DW içeriği

Ortadoğu'daki değişim Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Ortadoğu'daki değişim Türkiye'yi nasıl etkileyecek?

Politika8 saat önce
Çatışmalar nedeniyle evinden olmuş bir Hartumlu, enkazın arasında yürüyor

Sudan: Ordu, milis güçler ve iktidar mücadelesi

Sudan: Ordu, milis güçler ve iktidar mücadelesi

Politika19 saat önce
2015 yılındaki parlamento seçimlerinden önce Karlsruhe'de bir araya gelen Erdoğan taraftarları ve Türk bayrakları

14 Mayıs seçimleri Alman basınında nasıl yer alıyor?

14 Mayıs seçimleri Alman basınında nasıl yer alıyor?

Politika18 Nisan 2023
Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) logosu

Seçimlere kendi listesiyle katılan TİP'in iddiası ne?

Seçimlere kendi listesiyle katılan TİP'in iddiası ne?

Politika18 Nisan 2023

Twitter'da beş gündem etiketinden biri sahte

Twitter'da beş gündem etiketinden biri sahte

Politika17 Nisan 2023
Türkei Canakkale | Kemal Kılıcdaroglu Wahlkampf

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatleri hayata geçirilebilir mi?

Kılıçdaroğlu'nun ekonomi vaatleri hayata geçirilebilir mi?

Ekonomi17 Nisan 2023
Ana sayfaya dön