 Almanya′da cinayet sonrasında protesto düzenlendi | GÜNDEM | DW | 27.08.2018

Verdiğimiz hizmetleri geliştirmek amacıyla çerezlerden (cookies) faydalanıyoruz. Daha fazla bilgiye gizlilik ilkelerimizden ulaşabilirsiniz.

Daha fazla bilgi Tamam
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

GÜNDEM

Almanya'da cinayet sonrasında protesto düzenlendi

Chemnitz'deki sokak şenlikleri sonrasında çıkan olayda bir kişi öldürüldü. Olayın ardından "şiddet eğilimli aşırı sağcıların" katıldığı yabancıları protesto gösterileri düzenlendi.

default

Almanya'nın Chemnitz kentinde 35 yaşındaki bir Almanın Cumartesi gecesi kentte düzenlenen bir festival sonrasında öldürülmesinin ardından kentte yüzlerce kişinin katıldığı protesto gösterileri düzenlendi. Pazar günü aniden yapılan gösterilere katılanlar akşam saatlerinde dağılırken, gösteriler sırasında tehdit, yaralama ve güvenlik birimlerine karşı koyma nedeniyle şimdiye kadar dört suç duyurusunda bulunulduğu öğrenildi. Kent yönetiminin sözcüsü Pazar günkü olayların çok yönlü araştırıldığını söyledi.

Bild gazetesinin haberinde göstericilerin arasına, yabancılar tarafından işlenen suçları sloganlarla protesto eden "şiddet eğilimli aşırı sağcıların" da karıştığı belirtildi. Göçmenlere yapılan saldırıların kaydedildiği videolar sosyal medyada yayımlandı. Olaylar nedeniyle Chemnitz'de düzenlenen şehir festivali polis tarafından erkenden sonlandırıldı.

Deutschland Stadtfest Chemnitz nach Tötungsdelikt abgebrochen (picture-alliance/dpa/S. Willnow)

Chemnitz'teki festival polis tarafından erken bir saatte sona erdirildi

İki kişi gözaltında

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin internet üzerinden organize ettiği ve yaklaşık 100 kişinin katıldığı ilk gösterinin ardından Chemnitz futbol takımı taraftarlarının düzenlediği ve yaklaşık 800 kişinin katıldığı ikinci bir gösteri daha yapıldı. Polisin uyarılarını dinlemeyen kalabalığa çevre illerden gelen polis ekiplerinin yardımıyla müdahale edilebildi.

Protesto gösterilerinin başlamasına neden olan ölümlü olay Cumartesi gecesi Chemnitz'teki festival sonrasında gerçekleşti. Farklı milliyetlere mensup kişilerle tartışan 35 yaşındaki Alman, bu tartışma sırasında hayatını kaybetti. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyorken, polis olay yerinden uzaklaşan 20 yaşlarındaki iki genci gözaltına aldı. Ölümle sonuçlanan olaylara karıştıkları kesinlik kazanmadığı gerekçesiyle şahısların uyruğu hakkında bilgi verilmezken, savcılık ve polis adam öldürme şüphesiyle soruşturma başlattı.

Tartışma sırasında ağır yaralanan 35 yaşındaki Alman kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, 33 ve 38 yaşlarındaki iki yaralı da hastanede tedavi altına alındı. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis soruşturmanın gizliliği nedeniyle daha fazla bilgi verilmeyeceğini duyurdu.

DW,dpa/AG,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

Önerdiğimiz linkler

Berlin’de Neonazilere karşı protesto yürüyüşü

Hitler’in yardımcısı Rudolf Hess’in ölüm yıldönümünde aşırı sağcıların Berlin’de planladığı yürüyüşü protesto etmek için düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Aşırı sağcıların eylemi ise iptal edildi. (18.08.2018)  

Benzer içerik

Deutschland Anti-Neo-Nazi-Demonstration in Berlin

Berlin’de Neonazilere karşı protesto yürüyüşü 18.08.2018

Hitler’in yardımcısı Rudolf Hess’in ölüm yıldönümünde aşırı sağcıların Berlin’de planladığı yürüyüşü protesto etmek için düzenlenen gösteriye çok sayıda kişi katıldı. Aşırı sağcıların eylemi ise iptal edildi.

Deutschland Rechtsextremismus - Asylfeindliche Aufmärsche in Brandenburg

Aşırı sağcıların "düşman listelerinde" kimler var? 01.08.2018

Aşırı sağcıların 25 bin dolayındaki siyasi karşıtını fişlediği ortaya çıkarıldı. Polis ilgili kişilere bilgi vermeli mi? Alman Veri Koruma Birliği’nden Thilo Weichert Deutsche Welle’ye konuştu.

Deutschland | Pegida Demo in Dresden

Dresden polisi ZDF ekibinden özür diledi 24.08.2018

Dresden’deki Pegida gösterisinde çekim yaparken bir polis memuru tarafından engellenen ZDF televizyonu ekibi, emniyet yetkilileriyle görüştü. Dresden Emniyet Müdürü‘nün çekim ekibinden özür dilediği bildirildi.