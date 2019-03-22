 Almanya′da camilere bomba ihbarı ve cemevine saldırı endişe yarattı | ALMANYA | DW | 13.02.2020

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ALMANYA

Almanya'da camilere bomba ihbarı ve cemevine saldırı endişe yarattı

Almanya'da cami ve cemevlerine yönelik saldırı ve tehditler endişe yarattı. Marl'daki cemevinin kurşunlanması protesto edilirken, Müslümanlar Merkez Konseyi güvenlik önlemlerinin artırılmasını istedi.

Temsili fotoğraf

Temsili fotoğraf

Almanya'nın Marl kentinde bulunan Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu’na (AABF) bağlı Alevi Bektaşi Kültür Merkezi binasının kurşunlanması, saldırıya maruz kalan binanın önünde bu akşam düzenlenen gösteri ile protesto edildi. 

Kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce 11 Şubat'ta düzenlenen saldırının kınandığı gösteride bir de basın bildirisi okundu.

Almanya'daki Alevi örgütlenmesinin 30 yılı aşan tarihinde Alevilerin çok kez gerici ve ırkçı saldırılara maruz kaldığı belirtilen basın bildirisinde, "Son dönemlerde maalesef Alevi toplumuna yönelen bu şiddet dalgasının her geçen gün dozajını arttırdığına şahit oluyoruz. Bu örneklerin sonuncusu Marl Cemevimiz yaşadı. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından, kimsenin bulunmadığı ve gece geç saatlerde cemevimize silahlı bir saldırı düzenlendi" denildi.

Bildiride, inanç merkezlerine yapılan saldırıların Alevi toplumunu sindiremeyeceği vurgulanarak, "Nazarımızda bu kurşun Almanya’nın çok kültürlü yapısına ve birlikte yaşama kültürüne sıkılmış bir kurşundur" ifadesine yer verildi.

Essen'deki cami ihbardan sonra boşaltılmıştı

Essen'deki cami ihbardan sonra boşaltılmıştı

Camilere bomba ihbarları arttı

Almanya'da son günlerde camilere yönelik elekronik postayla yapılan bomba ihbarları endişe yarattı. Son iki günde beş camiye bomba ihbarında bulunuldu.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinde Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı Essen-Stelle, Hagen-Haspe, Unna ve Bielefeld'deki camiler için Çarşamba günü yapılan patlayıcı ihbarlarından sonra Perşembe günü de yine aynı eyalette bulunan Aachen kentindeki DİTİB'e bağlı Yunus Emre Camisi'ne de patlayıcı yerleştirildiğine dair ihbarda bulunuldu. Ancak ihbarların tamamının, cami ve çevrede yapılan aramalardan sonra asılsız olduğu ortaya çıktı.

Aachen DİTİB Yunus Emre Camisi ikinci başkanı Süleyman Zembilci, saat 09.50'de camiye gönderilen elektronik postayı derhal emniyete aktardıklarını belirterek, polisin saat 10.00'dan itibaren cami ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldığını ve uzman ekiplerle arama yaptığını söyledi. Zembilci, caminin arama çalışmaları nedeniyle öğle ve ikindi namazında ibadete kapalı tutulduğunu kaydetti. Aramalar neticesinde patlayıcı maddeye rastlanılamaması nedeniyle cami akşam saatlerinde yeniden açıldı.

Polis yetkilileri, bomba ihbarlarına ilişkin olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Aiman Mazyek

Aiman Mazyek

"Güvenlik önlemleri artırılsın"

Camilere yönelik bomba tehditlerinin artması güvenlik endişelerini de beraberinde getirdi.

Almanya Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Aiman ​​Mazyek Perşembe günü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Müslümanlara ait ibadethanelerin daha yoğun şekilde korunması gerektiğini belirtti. Cami saldırıları ve bomba ihbarlarının artmasını, "Neredeyse her hafta böyle olaylar oluyor" sözleriyle değerlendiren Mazyek, bir çok olayın ise, potansiyel saldırganları teşvik edeceği gerekçesiyle gizli tutulduğunu söyledi. Mazyek güvenlik önlemlerinin arttırılmasını talep ederken, emniyet güçlerinin cami ve çevrelerinde daha yoğun şekilde görülür olmalarının caydırıcı olacağını kaydetti.

dpa,DW / TY,JD

©Deutsche Welle Türkçe

 

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